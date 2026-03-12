Alineaciones confirmadas del Rayo Vallecano y del Samsunspor en la ida de los octavos de la Conference League

Saray Calzada 12 MAR 2026 - 17:39h.

Ciss sale como titular tras las dudas en la previa

Ayuso ofrece invertir en el Estadio de Vallecas a empresarios estadounidenses

Compartir







El Rayo Vallecano ha viajado a Turquía para enfrentarse al octavo clasificado de la la liga turca. El equipo de la franja ha avanzado hasta los octavos de la Conference League y ahora quieren más. Ya está entre los ocho mejores, pero quieren seguir para al menos igualar su mejor resultado en Europa. Fue en los cuartos de final a los que llegó en la temporada 2000-01 en la Copa de la UEFA, en su estreno en Europa de la mano de Juande Ramos, después de derrotar al Girondins de Burdeos.

Los de Iñigo Pérez, que se metieron directamente en octavos tras quedar quintos, llegan a Samsun en su mejor racha de la temporada, con cinco partidos sin perder -dos victorias y tres empates- en Liga y con toda la plantilla disponible.

La principal duda era la del senegalés Pathé Ciss, que arrastraba esos problemas de rodilla desde el partido contra el Oviedo hace una semana, pero el reposo del pasado domingo en Sevilla le ha permitido ponerse a disposición del técnico navarro. También descansó el marroquí Ilias Akhomach.

El Samsunspor va octavo en la liga turca, muy lejos del Galatasaray, y al contrario que el Rayo, encadena cinco jornadas sin vencer, con tres derrotas y un empate, aunque en la Copa sí se clasificaron la pasada semana tras ganar a domicilio al Antalyaspor (0-2).

En su vista al Fenerbahçe cuajó un buen encuentro, pero cayeron en el añadido por 3-2, con queja por la labor arbitral. En la ronda previa, superó con facilidad al Shkendija de Macedonia del Norte con sendas victorias (4-0 y 0-1) y se toma el cruce contra el Rayo como una oportunidad histórica de revivir las semifinales que jugaron en la Copa Intertoto en 1998.

Los onces confirmados del Samsunspor y el Rayo Vallecano

El Rayo sale con: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Ciss, Isi Palazón, Unai López; Ilias, Álvaro y Alemao.

El Samsunspor sale con: Okan, Emre Çift, Satka, Van Drogelen, Tomasson; Makoumbou; Mendes, Celil, Nitcham, Holse; Mouandilmadji.