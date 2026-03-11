Celia Pérez 11 MAR 2026 - 19:58h.

El técnico franjirrojo analiza la actualidad del equipo antes del partido de Conference

Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, ha pasado por rueda de prensa para analizar la previa del duelo ante el Samsunspor en Conference League. Ante los medios, el técnico franjirrojo quiso rechazar que su equipo sea favorito y opinó que "el nivel de los dos equipos es prácticamente idéntico", además de mantener la incógnita con el estado de Pathé Ciss.

El centrocampista senegalés, que se retiró hace una semana ante el Oviedo con molestias en una rodilla, es duda antes del duelo europeo. Esta tarde se ha estado probando en el entrenamiento con un vendaje, aunque previamente Íñigo no quiso concretar si será de la partida y puso el acento en que si no juega, lo hará otro que mantendrá el nivel.

"Hay varios jugadores con molestias. El otro día le tocó a Pathé. No viajó a Sevilla porque lo importante es su salud. Tenemos un entrenamiento que siempre nos sirve de referencia para que los jugadores se expresen si tienen alguna molestia. La bendición para mí es que, si no está Pathé, estará otro. Son jugadores que a mí me dan la capacidad de que no echemos en falta a los jugadores importantes. Tenemos jugadores de sobra como para no necesitar a uno en concreto", señaló.

Íñigo Pérez huye de favoritismos

"Tengo una opinión muy alta de los jugadores que dirijo y de la capacidad que tenemos como colectivo. Pero creo que no hay ningún escenario deportivo en el que el Rayo sea favorito, mañana al menos. Debemos tener una humildad extrema para servir al compañero y ser solidarios", reflexionó el técnico navarro.

A su entender, "alguien que es favorito muchas veces adolece de este tipo de cuestiones, por lo menos en el inconsciente", lo que no identificó en el conjunto madrileño.

"Entonces, no somos favoritos. El nivel de los dos equipos es prácticamente idéntico y mañana será la primera parte de la eliminatoria. Habrá que jugarla bien, sabiendo que hay una vuelta en Vallecas, pero el primer paso es mañana", incidió.