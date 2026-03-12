Saray Calzada 12 MAR 2026 - 22:02h.

Iñigo Pérez pide cautela y que no se confíen de cara al partido de vuelta en Vallecas

El Rayo Vallecano se va de su visita a Turquía con un colchón importante de goles de cara al partido de la vuelta en casa contra el Samsunspor. Un Alemao vestido de estrella lo hizo todo bien y llevó a su quipo a la victoria (1-3). Iñigo Pérez habló en rueda de prensa y no quiere que su equipo se relaje a pesar de la importante ventaja conseguida.

"Hemos hecho un gran partido ante un gran rival. No éramos favoritos. Hemos dado todo. Me emociona ver a los jugadores. Vallecas siempre responde”. El entrenador del Rayo avisó y no quiere que su equipo se confíe. “Si pensamos que estamos en cuartos no vamos a pasar. Seguro. De ningún modo estamos en cuartos. Vamos a mantenernos humildes”.

Para el técnico el partido de sus chicos se ejecutó a la perfección. “Era lo esperado. Nos hemos adaptado bien a la frecuencia emocional del partido y a la atmósfera. En lo futbolístico, hemos estado brillantes. Ha sido redondo en lo defensivo y hemos tenido acierto”.

Iñigo Pérez y la aportación del banquillo

Iñigo Pérez hizo algunas rotaciones y demostraron que todos están preparados para dar la talla y salir de titular. “Debo mirar diferentes parámetros y variables. Necesitamos que todos sientan que pueden ser importantes. No son rotaciones, sino elecciones. Es mérito del jugador y no del entrenador”. Uno de ellos fue Alemao que sorprendió con un doblete y generando mucho para su equipo. “Feliz por él. Ha pasado un proceso difícil. La lesión le dio guerra. No había estado pleno. Hoy ha respondido. Uno se imagina estos escenarios. Se lo merecía”, dijo sobre la actuación del delantero.

A pesar de ser cauteloso de cara al partido de vuelta, el entrenador no esconde la ilusión que genera esta competición y las posibilidades que tienen de llegar al último partido. “En junio sueño, pero en la temporada voy al día. No podemos irnos muy lejos. Lo que ha generado en el grupo, la afición y el barrio es ilusionante. Ojalá haya una final”.