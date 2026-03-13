Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Levante para la jornada 28 de LALIGA EA Sports
Rayo Vallecano - Levante, las posibles alineaciones del partido de la jornada 28 de LALIGA EA Sports
El Rayo Vallecano recibe al Levante UD en el Estadio de Vallecas en el partido que cerrará la jornada 28 de LA LIGA EA Sports. El encuentro se disputará el lunes 16 de marzo a las 21.00 y enfrenta a dos equipos con dinámicas bastante distintas. El equipo madrileño viene de empatar a 1 contra el Sevilla fuera de casa y está 13º con 31 puntos. (INFO PARTIDO CONFERENCE RAYO). El Levante UD también empató a 1 frente al Girona en casa con un gol de Carlos Espí. El delantero de la cantera granota lleva 3 goles en los últimos dos partidos y le ha ganado el puesto a Etta Eyong. El conjunto valenciano necesita la victoria para salir del descenso. Está penúltimo con 22 puntos y a 4 del Elche que es el equipo que marca la salvación.
Posible alineación del Rayo Vallecano
El Rayo Vallecano empató a 1 frente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán con un golazo del Pacha Espino. (INFO PARTIDO CONFERENCE). Íñigo Pérez
Posible once del Rayo Vallecano frente al Levante UD:
Portero: Batalla
Defensas: Espino/Chavarría, Mendy/Luiz Felipe, Lejeune, Ratiu/Balliu
Centrocampistas: Fran Pérez, Gumbau, Óscar Valentín, Carlos Martín
Delanteros: De Frutos, Isi
Posible alineación del Levante UD
El Levante UD empató a 1 frente al Girona en el Ciutat de València con un gol en contra de Joel Roca en el descuento. Los de Luís Castro han mejorado su rendimiento en los últimos partidos y el punto que sumaron frente al conjunto catalán supo a poco. El entrenador portugués no podrá contar con Roger Brugué, Pablo Martínez y Carlos Álvarez ya que son baja por lesión y tampoco con Jon Ander Olasagasti y Dela que están sancionados. Ugo Raghouber, Unai Elgezabal y Kareem Tunde son duda por molestias. Si Raghouber y Tunde se incorporan a la dinámica grupal y llegan al partido del lunes, es posible que sean elegidos como titulares por delante de Kervin Arriaga y Víctor García. El resto del once parece estar claro para Luís Castro.
Posible once del Levante frente al Rayo Vallecano:
Portero: Ryan
Defensas: Manu Sánchez, Matías Moreno, Matturro, Toljan
Centrocampistas: Paco Cortés, Oriol Rey, Arriaga/Raghouber, Víctor García/Tunde
Delanteros: Iván Romero, Carlos Espí