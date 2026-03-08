Andrea Esteban 08 MAR 2026 - 20:28h.

Un empate que mantiene al Rayo en la zona media

Íñigo Pérez evita alarmas por el viaje a Turquía: "No creo en las prohibiciones ni en las obligaciones"

El Rayo Vallecano salió vivo del Sánchez-Pizjuán en un partido de mucha batalla. El equipo de Íñigo Pérez empezó mejor, pero el Sevilla golpeó primero con el cabezazo de Akor Adams. Los franjirrojos no se descompusieron y encontraron el empate en la segunda parte gracias a un golazo de Pacha Espino tras una buena jugada iniciada por Fran Pérez. El empate mantiene al Rayo en la pelea de la zona media de la tabla: no es un resultado que dispare al equipo hacia los puestos europeos, pero sí le permite seguir sumando y mantenerse lejos de los problemas de abajo en una clasificación cada vez más apretada.

Las notas de los jugadores del Rayo Vallecano ante el Sevilla

Augusto Batalla (6): Correcto bajo palos. Estuvo seguro en las acciones que le llegaron y sostuvo al equipo en algunos momentos de presión sevillista.

Andrei Ratiu (6): Partido serio en defensa. Cumplió en su banda y ayudó a contener los ataques del Sevilla.

Nobel Mendy (6): Firme en los duelos y atento en las coberturas. Buen trabajo defensivo.

Florian Lejeune (5): Sufrió con Akor Adams en varias acciones y vio amarilla por una falta clara. Partido por debajo de su nivel habitual.

Pacha Espino (8): El mejor del Rayo. Marcó el gol del empate con un disparo con rosca al segundo palo y fue constante en sus subidas.

Gerard Gumbau (4): Demasiadas imprecisiones y problemas para controlar el ritmo del partido. Terminó siendo sustituido.

Óscar Valentín (5): Muy irregular. Perdió un balón peligroso que casi aprovecha Akor Adams y no estuvo fino en la salida. Partido de desgaste, pero cumplió en tareas defensivas.

Carlos Martín (5): Mucho esfuerzo, pero escasa presencia en el área y decisiones desacertadas en momentos clave.

Fran Pérez (6): De lo más activo en ataque. Su carrera y pase atrás originaron el gol de Pacha Espino.

Isi Palazón (5): Intentó generar juego entre líneas, pero estuvo intermitente y algo impreciso.

Jorge De Frutos (5): No estuvo el De Frutos que conocemos. Tuvo la ocasión más clara del Rayo en la primera parte, salvada por Odysseas. Participativo hasta su cambio.

Los suplentes de Iñigo Pérez

Ilias Akhomach (4): Entró con ganas, pero de los pases que dio ninguno tuvo éxito. Todo perdidas y poca precisión, de lo que veníamos viendo los últimos partidos.

Álvaro García (6): Velocidad y profundidad por banda tras su entrada. Ayudó a estirar al equipo.

Unai López (5): Aportó control en el centro del campo en los minutos finales.

Pedro Díaz (n.c)

Alemao (n.c)