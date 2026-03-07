Saray Calzada 07 MAR 2026 - 18:15h.

El Levante recibía al Girona con la necesidad que lleva arrastrando desde que comenzó la temporada: ganar para salir de los puestos de descenso. Con el empate del Mallorca, los de Luis Castro podrían al menos respirar algo. En este encuentro, el técnico del equipo valenciano dejaba a varios nombres importantes en el banquillo.

El equipo local fue de menos a más y poco a poco se hizo con el control del balón y con ello llegaron las ocasiones. Un Gazaginna algo acertado y la falta de puntería impidieron que se fueran ganando al descanso ante el Girona. Nada más comenzar el segundo tiempo se adelantaron con un gol de Espí. Poco después Olasagasti fue expulsado y a partir de ahí a los de Luis Castro le tocaría defender y sufrir. Fue en el descuento y con algo de suspenso cuando el equipo de Míchel consiguió el empate con algo de fortuna (1-1).

Los titulares del Levante

Ryan (7): apenas tuvo trabajo en el primer tiempo. El dominio de su equipo hizo que el Girona no tirara a puerta en los primeros 45 minutos. Con la expulsión de Olasagasti empezó a tener más trabajo y tuvo algunas intervenciones clave al final del partido.

Toljan (6): seguro en defensa y dando alguna solución en ataque. La mala fortuna hizo que el balón que acabó en gol del Girona tocara antes en él.

Dela (7): buenas acciones defensivas y algún corte providencial para evitar el peligro.

Matías Moreno (7): controló muy bien a Vanat, que apenas le dejó moverse en el área y tener contacto con el balón. También se prodigó en ataque y en el primer tiempo tuvo una de las más claras en sus botas.

Manu Sánchez (6): peligroso cuando llegaba a zonas de ataque. En el minuto 18 tuvo un disparo muy potente a la portería de Gazzaniga que acabó en córner.

Oriol Rey (8): lideraba la presión a los de Míchel y conseguía recuperar balones en el campo contrario. Un seguro en el centro del campo que hacía jugar a sus compañeros.

Olasagasti (4): una acción en el segundo tiempo hizo que el colegiado le enseñara la roja directa y con ello dejaba a su equipo en una situación muy complicada tras ir ganando.

Kareem Tunde (5): tuvo la primera acción de peligro para el Levante, pero poco antes del minuto 15 se fue al suelo lesionado y poco pudo aportar a su equipo. Hasta ese momento había sido el jugador con más chispa en el ataque de los granotas.

Iván Romero (7): con mucha movilidad en el frente de ataque y generando para sus compañeros.

Paco Cortés (7): creó acciones de peligro para su equipo y algún centro con veneno que hizo a Gazzaniga emplearse a fondo.

Carlos Espí (8): el delantero demostró su valía en el área con su altura y nada más comenzar el segundo tiempo remató de cabeza un centro de Víctor García para hacer el 1-0.

Los sustitutos de Luis Castro

Víctor García (8): le costó entrar en el partido ya que apenas había calentado cuando tuvo que salir por Tunde, pero en el segundo tiempo puso un centro medido para la cabeza de Espí que no desaprovechó. Tras aportar en ataque le tocó ayudar en defensa y tuvo varias acciones defensivas cruciales para evitar que el Girona marcara.

Etta Eyong (): entró al partido cuando ya estaban con uno menos y con la idea de aprovechar alguna carrera al espacio, pero lo cierto es que estuvo más pendiente de defender y ayudar a sus compañeros.

Arriaga (s.c):

Matturro (): nada más saltar al campo tuvo un remate de cabeza a pase de Víctor García que pudo ser la sentencia.

Unai Vencedor (s.c):