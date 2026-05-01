Simeone confirma rotaciones para Mestalla y cuenta la charla con Almada

Celia Pérez 01 MAY 2026 - 12:49h.

El técnico argentino analiza la previa del duelo ante el Valencia

Simeone pone a prueba su puntería y termina aplaudiendo uno de sus goles

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado por rueda de prensa este viernes para analizar la previa del partido ante el Valencia. El técnico argentino ha señala cómo hacer para que el equipo se concentre en el partido de LALIGA, analiza el desgaste físico de la plantilla y cuenta cómo se encuentra él.

Cómo consigue que las mentes no estén en el partido del martes: "Bueno, pensando en el partido de mañana, en la importancia que tiene intentar alcanzar al Villarreal. Obviamente, un partido importante, con un equipo que necesita puntos, que va a jugar con la presión de su gente y con la intensidad que el Valencia tiene desde que llegó su entrenador. No me imagino otro partido que ese".

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Desgaste físico de la plantilla: "Está claro de que si no habría partido el martes, Julián posiblemente no habría llegado al sábado, Sorloth no habría llegado al sábado, Giuliano no habría llegado al sábado, Barrios no habría llegado al sábado, José no habría llegado al sábado.... No creo que me olvide alguno más. Vamos a ir con los que estén mejor para competir mañana".

Rotación: "Me lo pide la forma de los jugadores. Ya decíamos recién de los chicos que el otro día acabaron con molestias. Evidentemente vamos a ir por el lado que esté la gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa".

Qué esperas de ellos: "Muchas cosas, tienen la responsabilidad de estar en el Atlético, tienen la oportunidad de demostrar por qué están. Si les toca jugar a algunos de los chicos que nos vienen ayudando es un paso más de hacer valer el porqué. Hay situaciones para mirar positivas, un montón".

Charla con Almada: "Thiago es un jugador muy importante para nosotros. Estuvimos charlando cuando acabó el entreno, de sus condiciones, de su trabajo durante la temporada y lo importante ya sea 20, 60 o 90 minutos. Esperamos que mañana haga un partido con la jerarquía que tiene".

Como está Simeone: "La verdad, me siento en paz. Estoy dando el máximo, mis futbolistas están daño el máximo. Es lo que necesito. Esa energía que va de la mano de lo que venimos trabajando desde hace 14 años. En un camino largo, con muchas dificultades.Es un regalo que el equipo se hace al equipo. Ojalá que lo podamos llevar adelante hasta el final".

Cómo está la ilusión: "La ilusión siempre está alta y la fe, más alta todavía".

Cantera: "No es tan fácil estar para acompañar al equipo totalmente. Están los pasos previos, como hicieron todos, de pasar del B a jugar en Primera división. Hay chicos que demuestra calidad. No hay edad en el fútbol, hay jerarquía, personalidad, ilusión, fe... Hay chicos que muestran cosas importante".