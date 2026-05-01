Las posibles alineaciones del Valencia CF y Atlético de Madrid en la Jornada 34

David Torres 01 MAY 2026 - 07:17h.

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ValenciaValencia CF y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado en Mestalla (Jornada 34) en un duelo en el que los locales se juegan mucho, la vida, mientras que los visitantes están en medio de una cita histórica como es la semifinal de Champions y, además, lo tienen todo hecho en LALIGA. Eso se traduce, como en las últimas jornadas, en que el equipo madrileño presentará en Mestalla un equipo plagado de jugadores menos habituales e, incluso, futbolistas del filial. Los esfuerzos colchoneros están centrados en la vuelta ante el Arsenal de la semana que viene.

El once titular del Valencia CF ante el Atlético

El Valencia CF, todo lo contrario, se espera que Carlos Corberán saque de inicio su once de gala en el que hay muchas dudas todavía. La posible recuperación de Cömert y el total restablecimiento de Unai Núñez abren el abanico de posibles cambios en la zaga e, incluso, de la suplencia de Pepelu.

Para el duelo, el Valencia CF cuenta con las bajas seguras de Julen Agirrezabala, Dimitri Foulquier, Thierry Rendall, José Copete, Mouctar Diakhaby. Eray Cömert sale de lesión pero parece llegar a tiempo y, a última hora, se ha confirmado la duda por lesión en su rodilla de Lucas Beltrán.

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Unai Núñez, ya recuperado, podría volver al once como lateral derecho o, incluso, como central. Con todo, lo normal es que Corberán varíe poco el dibujo y el once que le permitió ganar al Girona y empatar en Mallorca. De tal forma, la línea de cuatro en la zaga podría ser la formada por Gayà y Unai en los costados y Pepelu y Tárrega en el centro. En la medular, Ugrinic tendrá sy puesto junto a Guido y puede incluso que Guerra adelante su posición aprovechando las molestias de Beltrán. Por los costados atacarán Ramazani y Rioja y la punta de ataque vuelve a ser una lotería.

Con todo, el posible once titular del Valencia CF sería el formado por Dimitrievski; Gayà, Pepelu o Núñez, Tárrega, Unai Núñez o Saravia; Guido Rodríguez, Ugrinic, Guerra, Ramazani, Rioja y Sadiq o Hugo Duro.

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El posible once titular del Atlético de Madrid en Mestalla

El propio Cholo Simeone nada más acabar la ida de semifinales de la Champions daba el parte de bajas. Para el duelo cuenga con las bajas de Giménez, Nico González y Barrios y son duda, Julián, Giuliano y Sorloth, que es la principal incónita.

Lo normal es que el técnico colchonero apueste por los dos laterales del filial con Lenglet en el centro de la zaga. En la medular entrarán Oved Vargas y Mendoza y arriba es dónde hay más dudas. Griezmann no parece que está listo para ser titular y Julián tiene molestias, por lo que se espera que jueguen Almada y Sorloth, que sólo calentó ante el Arsenal, es la gran incógnita.

Con todo, el posible once del Atlético de Madrid sería el formado por Oblak; Julio Diaz, Lenglet, Le Normand, Boñar; Vargas,Mendoza, Almada, Baena, Molina y Solorth