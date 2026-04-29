El bendito marrón de Pepelu en el Valencia CF: "Liquidó a Muriqi" y puede repetir en el once

Fijo como central, el regreso de Unai Núñez y Eray Cömert puede poner en peligro su continuidad en el once titular

Llega la hora del regreso de Cömert y se abre un nuevo horizonte en el Valencia CF

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ValenciaBendito marrón el que tiene Carlos Corberán este sábado ante el Atlético de Madrid con Pepelu. El centrocampista, reconvertido como central, ha recuperado un puesto en el once titular que la llegada de Guido Rodríguez le había privado de los minutos que tenía hasta enero. El técnico de Cheste, él mismo lo explicó, juega con un único seis y, por eso, salió del equipo. "Para mí los jugadores no desaparecen. Siempre están ahí. Pendientes de poder aportar cuando se les necesita. En ningún momento Pepelu salió del once por demérito. Guido llegó al once por méritos propios", decía Corberán que, en cuanto ha tenido problemas en la zaga, ha vuelto a mirar al de Denia y ahí, para sorpresa de casi nadie, Pepelu ha vuelto a ser importante para el equipo.

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Sus avales: "Ha liquidado a Muriqi"

En el vestuario están felices con su nuevo rol. Lo verbalizaba Hugo Duro en redes, pero el meta del equipo, que a fin de cuenta es quien más le importa fiarse de un central, Dimitrievski, lo confesaba en público. "Ha estado increíble los dos partidos también defender a Muriqo, que primero iba con él y después se iba con César porque lo liquidó prácticamente sin dejarle ninguna opción y este partido ante el Girona también ya sabemos Pepelu qué jugador es y por algo ha ido en la selección española. Tiene tanta calidad.... Lo he visto también varios carreras hacia atrás estaba rápido, estuvo top", decía Stole Dimitrievski sobre su nuevo central este martes.

Antes, Corberán, tras su exhibición en Son Moix, le daba la enhorabuena en público y explicaba que ha sido "la personalidad de Pepelu, en el trabajo defensivo del equipo y en la valentía de Pepelu" lo que permitió secar a Muriqi. "He pedido cambiar de lado a Tárrega con Pepelu cuando ha entrado Virgili y no han querido porque se han visto seguros, ganadores en los duelos y me gusta esa personalidad de afrontar la dificultad con seguridad y carácter. Eso es lo que te hace llegar a la élite y dar pasos. Estoy muy satisfecho con el rendimiento de Pepelu", sentenció.

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Las dos opciones de Pepelu para ser titular ante el Atlético de Madrid

Pero claro, ahora vuelve Eray Cömert y Unai Núñez, suplente ante el Girona, está a disposición del entrenador desde el principio como lateral, pero también como central.

En este escenario, las opciones de Pepelu para mantenerse en el centro de la zaga todavía son elevadas. El de Denia podría repetir en línea de cuatro con Tárrega si Eray no está al 100% para salir de inicio tras dos semanas en el dique seco. En esta opción, Unai Núñez volvería también al once pero como lateral derecho, dejando en el banquillo a Saravia.

Cabe también una segunda posibilidad que Corberán ha probado ya en varias ocasiones: jugar con tres centrales. Ahí, Pepelu ocuparía el medio de la zaga, escoltado por Tárrega y Unai Núñez y Cömert sería suplente, partiendo siempre de la opción de que el suizo no esté para jugar los noventa minutos.