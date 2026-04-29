El Leeds, dispuesto a negociar la venta de Ramazani: "Es uno de los seis"

David Torres 29 ABR 2026 - 08:53h.

El conjunto de Mestalla está interesado en ampliar su relación más allá de junio

El Valencia CF ya ha sondeado a Ramazani para que se quede: "Tengo ambición"

Compartir







ValenciaEl Valencia CF, como adelantó ElDesmarque esta semana, ya ha sondeado y trabaja la posibilidad de que Largie Ramazani continúe en Mestalla más allá del 30 de junio cuando acaba su contrato de cesión. Él es feliz en Mestalla y, después de desvelarse una de las claves para que pueda seguir en Valencia, tocaba cruzar el Canal de la Mancha para conocer cuál es la voluntad del conjunto inglés del Leeds que es, a fin de cuentas, el poseedor de su fichaje.

Así está la situación de Ramazani: la postura del Leeds

Cabe recordar que Largie Ramazani está cedido en Valencia sin opción de compra apalabrada. Es más, tal y como ha podido saber ElDesmarque, Los Blancos establecieron algunas cláusulas de penalización y recuperación del futbolista si la cesión no era fructuosa. De hecho, a mitad de temporada llegó a plantearse la posibilidad de cortar el préstamo. Después, el extremo belga estalló, anotó goles y esa idea remota se diluyó.

Ahora, el Leeds, que pagó 7.6 millones de euros por él hace dos años más algunas variables, está dispuesto a venderlo. El periodista James Marshment en la prestigiosa web TeamTalks explica que el futbolista es "uno de los seis atacantes que no cuentan con la confianza del club y de los que los Whites esperan desprenderse" este verano. Allí, tras un buen año inicial, las cosas se torcieron y Daniel Farke, el entrenador, aceptó su salida en la parte final del mercado. Otro de los implicados en la operación salida es Matteo Joseph, cedido en el Mallorca, pero su grave lesión complica su futuro.

PUEDE INTERESARTE Insisten en Benjamín Nygren y el Valencia CF

La opinión del entrenador, clave

El caso es que, Ramazani, que tiene contrato con el Leeds hasta el verano de 2028, recibe el cartel de transferible puesto que Farke no termina de ver a al extremo en su sistema y con las cualidades necesarias para asentarse en la Premier League. los Whites no se opondrán a su salida este verano negociando un traspaso.. Y ahí, evidentemente, es dónde el Valencia debe decidir su oferta, puesto que la cuantía que pedirán por Ramazani será, según la fuente ya mencionada, cercana a lo que pagaron por él.

La opción, por tanto, no parece sencilla. Por eso, el Valencia CF, según informan también desde las islas británicas, habría abierto ya otras vías y otras opciones. Ahí aparece, entre otros, el nombre de Benjamin Nygrem, sueco del Celtic y máximo anotador del equipo este año en la Liga escocesa.