David Torres 28 ABR 2026 - 20:23h.

Justin De Haas, un fichaje bendecido por el Valencia CF que quiere dos más

Esta temporada ha marcado 20 goles con el Celtic

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ValenciaEl Valencia CF busca jugadores en todas las posiciones para el verano que viene. Es más, la idea del club es cerrar dos fichajes más al margen de Justin De Haas y Aliou Dieng. Lo consiga o no, lo cierto es que el club, aunque aún no ha sellado la permanencia, está ya preparando el mercado que viene. En ese escenario, desde Inglaterra el nombre que está cogiendo fuerza es Benjamin Negryn, un centrocampista sueco, extremo, que juega en el Celtic de Glasgow y que va a salir este verano y colocan al Valencia CF entre los mejores colocados para su salida.

El futbolista tiene contrato hasta 2029 ampliable un año más y, en Escocia aseguran que el Celtic pide una millonada por él aunque su precio de mercado actual es de 7 millones de euros. Pero pasan las semanas y el runrún sigue ahí y, teniendo en cuenta que Ron Gourlay es escocés y conoce esa realidad, los especialistas en mercado ingleses insisten. Primero fue Ekrem Konour y esta semana Keith Wynns, director deportivo del Aberdeen y ex del Aston Villa, en Football Insider los que aseguraban que la opción Valencia es de las más firmes.

"El nombre del Tottenham ha sonado con fuerza, pero dependerá de su situación. Aun así, según mis fuentes, Valencia es el lugar donde podría acabar", explicaba el director deportivo que alberga un gran futuro al sueco en España

¿Quién es Benjamin Nygren?

Benjamin Nygren (nacido en 2001) es un futbolista sueco que juega como delantero, extremo o centrocampista ofensivo, destacando por su habilidad técnica y olfato goleador. Actualmente juega en el Celtic FC de la Scottish Premiership, tras su paso por el Nordsjælland. Es considerado un delantero versátil porque su puesto principal es ser un extremo a pierna cambiada, (zurdo pero juega por la derecha),

En este último año, meses, Benjamin Nygren ha pasado de ser una promesa interesante en Dinamarca a consolidarse como un nombre propio en el escaparate europeo. Su aterrizaje en el Celtic FC no ha sido precisamente discreto: 20 goles en su primera temporada, 15 de ellos en liga, para convertirse en el principal argumento ofensivo de un equipo que ha competido hasta el final en Escocia y que ha tenido presencia continental.

Paralelamente, su irrupción ha tenido continuidad con la selección absoluta de Sweden national team, donde ya suma goles, asistencias y protagonismo en citas relevantes, confirmando que lo suyo ya no es una racha: es la consolidación de un futbolista diferencial.