David Torres 27 ABR 2026 - 11:21h.

El Valencia CF sueña con tener dos fichajes más además de Dieng y De Haas antes del final de temporada

El Valencia CF se abona al modelo Dieng y De Haas: quiere dos fichajes más antes de julio

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ValenciaA Justin De Haas el fichaje por el Valencia CF le ha sentado de maravilla. El central zurdo sigue siendo uno de los destacados en el Famalicao, quinto clasificado en la Liga NOS de Portugal y todavía con alguna opción de llegar a Europa la temporada que viene. Será sin él, pero si lo logran será gracias al defensor del Valencia que marcó el único gol de la victoria en Estoril (0-1). El tanto fue de penalti, prueba evidente de que su entrenador Hugo Oliveira confía plenamente en él no sólo como un seguro de vida (dejó la portería a cero), sino también con un hombre preciso para el balón parado.

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Este es su quinto gol en la Liga, el sexto si se cuenta el que anotó en Copa, récord personal para el defensor que acumula ya 2.700 minutos entre ambas competiciones. Su fichaje por el Valencia CF, apalabrado y cerrado durante el mercado de invierno, le ha sentado a las mil maravillas.

El Valencia CF quiere dos fichajes más además de Dieng y De Haas antes del final de temporada

El fichaje de Justin De Haas no es el único que ha cerrado el Valencia CF antes del final de la presente temporada. Le acompañará Aliou Dieng, mediocentro de Mali que juega en el Al Ahly de Egipto (actualmente a tres puntos del líder en el país norteafricano).

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Pero no serán los únicos, el Valencia CF, como ya adelantó ElDesmarque, trabaja con la idea de cerrar dos futbolistas más antes incluso del 30 de junio y se abra el periodo de fichajes de verano.

El objetivo es tener buena parte del trabajo avanzado hasta que se abra el plazo del 1 de julio. De ser así, sería un cambio radical en el funcionamiento del club respecto a los últimos años. Las posiciones que se buscan son prácticamente todas. Portero, lateral derecho (uno o dos), central o centrales (dependiendo de Unai Núñez), hombres de banda, centrocampistas (a expensas de lo que pase con Guido) y delantero (en función de que pudieran seguir o no Ramazani o Beltrán)