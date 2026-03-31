El Valencia CF ficha a Aliou Dieng por tres temporadas

David Torres 31 MAR 2026 - 16:29h.

Su llegada es independiente de que el Valencia firme a Guido Rodríguez

Guido es la apuesta: El Valencia CF descarta de momento a Dieng y busca otro perfil

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El Valencia CF iba a fichar a Aliou Dieng en enero. Finalmente lo descartó para que viniera Guido Rodríguez. Al acabar el mercado de fichajes, y tras escuchar a Ron Gourlay, que dio por firmado a Justin De Haas y a "otro" futbolista, en Valencia se dio por hecho que el mediocentro. Sin embargo, el club rompió la operación tras haber pasado incluso la revisión médica, aseguraban en Egipto.

Ahora, según ha podido saber ElDesmarque por periodistas egipcios, el agente del jugador ha confesado en el país norteafricano que el Valencia CF habría cerrado el acuerdo definitivo con Dieng como agente libre cerrando un contrato de tres temporadas, información que este medio ha podido confirmar por fuentes conocedoras de la operación. Su llegada es independiente de que el Valencia firme a Guido en junio como pretende. Tiene que ver más con la salida de Santamaría

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¿Quién es Aliou Dieng?

A sus 28 años, el futbolista maliense llegaría al Valencia CF tras convertirse en una pieza fundamental del Al Ahly egipcio, club con el que ha superado los 250 partidos oficiales y ha destacado por su regularidad competitiva.

Se trata de un centrocampista de perfil físico, intenso en la recuperación y con gran capacidad para abarcar campo, especializado en el equilibrio táctico y el trabajo sin balón. Su juego combina potencia, disciplina posicional y una notable presencia aérea, cualidades que le permiten sostener al equipo desde la base del centro del campo. Aunque no ha jugado todavía en Europa, su experiencia internacional y su madurez futbolística lo presentan como un refuerzo pensado para aportar solidez, energía y consistencia a la medular valencianista, reforzando el doble pivote con un perfil de contención y sacrificio colectivo, explican a ElDesmarque técnicos que han visto al futbolista