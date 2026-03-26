David Torres 26 MAR 2026 - 12:30h.

Guido Rodríguez se confiesa en ElDesmarque

Guido Rodríguez, la mano que mece la cuna en el Valencia CF: el plan renove ya está en marcha

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Era la pregunta del millón y Guido Rodríguez la ha contestado en ElDesmarque. El valencianismo lo idolatra, su entrenador lo avala y sobre él quiere construir el Valencia del futuro. Llegó a prisas y carreras en enero, el plan era enamorarlo para que quisiera firmar un contrato más allá de junio y parece que la cosa está funcionando. Es todo un campeón del mundo, pero sonríe paciente y casi se ruboriza cuando le preguntamos si nota que la afición le idolatra. Es así, tan solícito y solidario con sus compañeros en el campo, como calmado y contundente fuera. Su autoridad moral a la hora de hablar delata por qué es campeón del mundo y por qué Valencia es afortunada en tenerlo. Habla Guido, los demás escuchamos.

¿Ha caído de pie usted en el Valencia CF. “Estoy feliz en el club, en LALIGA, en la ciudad” dijo el otro día… Explíquese. ¿Fue el momento por la euforia o realmente se siente así?

No, realmente estoy feliz. Es lo que siento, tenía ganas de venir, de volver a España. Cuando apareció la opción del Valencia CF, realmente sentí hasta en el cuerpo, las ganas de venir, de jugar, de poder disfrutar, de sentirme cómodo. En España nos sentimos bien, tanto yo en lo futbolístico como mi familia, Así que es la realidad. Estoy disfrutando y estoy muy contento.

Dicho por un campeón del mundo es motivo más para que los valencianistas se sientan orgullosos. Hacía tiempo que no había tanta devoción por un fichaje como usted. ¿Lo nota por la calle?

(Ríe) No sé, suelo vivir tranquilo, yo sé que la gente está contenta. Pudimos ganar varios partidos, estos últimos que teníamos, eso es algo bueno y creo que nos sentimos bien. Después la gente, si ganamos está contenta.

(Hace una pausa)

Creo que lo importante es que estemos todos juntos, afición, club, vestuario, eso es lo más importante para que el club pueda seguir creciendo, seguir saliendo de esa zona en la que no nos gustaba estar y que poco a poco vamos escalando.

Vayamos al principio ¿Cómo se gestó su llegada al Valencia?

No me acuerdo exactamente cómo fue, pero seguramente habrá sido un llamado a mi agente, a mi representante, y él me lo comentó, me pareció que era una buena idea. Primero hay llamadas para tantear la situación y después, una vez que las cosas van más serias, fue cuando yo dije, 'Sí, tengo ganas de ir, hagámoslo posible y la verdad que creo que tanto desde el club como desde mi parte pusimos las cosas claras y pudimos hacer una operación rápida porque ya cerraba el mercado y pudimos hacerla, que fue lo importante.

Aquí decimos que cuando a un jugador le llama Corberán, es que ya el fichaje está hecho encarrilado. ¿A usted le llamó el entrenador?

Hablé, hablé con Carlos, sí, hablamos un poco de fútbol, es alguien que siente mucho su trabajo, que siente pasión por el fútbol y tuvimos charlas de fútbol, sí.

¿Qué tal en el día a día con él?

Bien, es una persona, lo que te digo, que creo que siente mucho su trabajo, su vocación, el fútbol, la táctica y es lo que expresa a nosotros, a sus jugadores, esas ganas de competir y de tener también los partidos claros tácticamente.

¿Y con el equipo? ¿Qué vestuario se ha encontrado hoy?

Me encontré un vestuario que tenía muchas ganas de seguir mejorando, de crecer, un vestuario positivo, que eso es muy importante y clave para obtener resultados e ir cumpliendo objetivos.

El Valencia CF lleva seis temporadas fuera de Europa, nunca había estado tanto tiempo. ¿Piensa que hay equipo para luchar por estar arriba como dijo en su presentación?

Yo sigo pensando lo mismo que dije cuando llegué, que es que tenemos que mirar para arriba. Ahora creo que estamos para mirar para arriba, tenemos que seguir por esa línea. Me parece que es súper importante tener ambición de querer ganar todos los partidos, sea contra quien juguemos. Tuvimos una derrota que nos dolió mucho contra el Oviedo, tenemos que aprender de eso y después hay que competir en el fútbol. Podés ganar y perder contra cualquiera, pero es importante la forma, y eso es lo que tenemos que hacer, competir y mirar para arriba sin ninguna duda.

Usted es campeón del mundo, viene de la Premier, del Betis... ¿Qué club se ha encontrado en Valencia?

Lo conocía desde afuera, un club histórico donde yo crecí en Argentina, viendo a grandes futbolistas argentinos también hacerlo muy bien acá en Valencia. Y después realmente me encontré un club que me sorprendió organizativamente.. No voy a entrar en detalles, pero detalles del día a día, de vestuario, de buena organización, de que está todo para que los jugadores puedan hacer su trabajo y creo que eso es lo más importante.

Guido es feliz y quiere seguir en el Valencia CF

Dijo en su presentación cuando llegó que firmaba por seis meses pero que “hay tiempo para todo”. Sé que el VCF está muy interesado en su continuidad. ¿Es tiempo para renovar? ¿Para ampliar?

Sí, a ver, ahora hay tiempo. En ese momento el mercado de fichajes cerraba y había que hacer las cosas rápidas porque también había un club que era el dueño de mi pase, que era el West Ham, y no era tampoco fácil la salida ahí. Se pudo hacer, pudimos hacer lo que todos queríamos, que era que esté acá. Ahora creo que tenemos tiempo, que estamos siempre en contacto con la gente del club, que hay buena predisposición de los dos lados y que, bueno, eso es cuestión de hablarlo. Entiendo y sé que se habla y que se rumorea. Yo trato de mantenerme al margen, estable, enfocado en lo que tengo que hacer, que es jugar y hay tiempo para todo, para charlas, para hacer cosas.

¿Ha llegado la hora de negociar su renovación? "Ahora creo que tenemos tiempo, que estamos siempre en contacto con la gente del club, que hay buena predisposición de los dos lados y que, bueno, eso es cuestión de hablarlo"

Si se dieran las circunstancias, y a mí me consta que el club quiere ampliar su contrato, ¿A usted le gustaría seguir en el Valencia?

Sí, sí, es lo que dije antes. O sea, a mí me gustaría, sé que al club también. No hay nada que ocultar. El club sé que está contento, yo estoy contento. Después, bueno, hay que hablar cosas, hay que hacer tiempos. Hay un montón de cosas en fichajes o en planificación del club y estrategias, a nivel de plantilla... Así que creo que hay tiempo para todo y que lo importante es que el club esté contento conmigo y que yo esté contento con el club.

"A mí me gustaría seguir en el Valencia CF, sé que al club también"

Usted ha caído de pie, su rendimiento en el campo es incuestionable ¿Qué afición se encuentra usted? ¿Qué opina la afición del Valencia?

Me encontré creo una afición, lo que describís, muy pasional, una afición que me habían contado un poco de cómo era, la viví y es una afición que a mí me gusta, que me gusta sentir ese apoyo y al mismo tiempo también esa exigencia desde afuera de tener que ganar, de tener que llevar al equipo a lo más alto posible, es algo que me gusta, esa exigencia me gusta ponérmela a mí, primero a mí mismo y después que venga de afuera. A lo largo de mi carrera me di cuenta de que la gente es también la que lleva mucho al club para adelante y eso es muy importante,

Es exigente pero lo adora. Veo en redes sociales que le piden que se quede, imagino que por la calle también se lo dirán, ¿no?

Sí, bueno, trato realmente de eso, sí, sé que son momentos y realmente sí, de mantenerme un poco al margen, obviamente que hay cosas que veo, no voy a mentir, pero bueno, eso es como todo, agradezco el cariño, agradezco hace poco tiempo que llegué, creo que esto también es algo de proyecto o de continuidad y creo que también mi carrera es algo de eso, no me quiero guiar por ahora por hacer dos o tres partidos, no solamente míos, del equipo que pudimos ganar y que todo se ve mejor, creo que tenemos que seguir, que no nos tenemos que conformar y yo tampoco me quiero quedar con eso, sino quiero terminar la temporada lo mejor posible y mejor todavía.

Se ve como director deportivo en el futuro

Acabando la entrevista nos ponemos a hablar de argentinos míticos en el Valencia CF como Ayala, Aimar o Kily González y luego pasamos a Julián Álvarez, su compañero en la selección y Guido, vuelve a soltarse.

¿Juli? nada, es un crack, es un jugadorazo. Obviamente que hay momentos mejores y peores. Creo que ahora lo está haciendo muy bien, le da cosas al Atlético. Me parece que es un jugador que es diferencial en cualquier equipo que esté.

¿Cree que el Atlético de Madrid podría edificar su nuevo proyecto o su proyecto de futuro igual que el Valencia sobre Guido?

No sé, realmente no lo sé. Pero no lo sé porque no soy un director deportivo. Ojalá más adelante o cuando me retire pueda ejercerlo. Me gustaría, pero hoy en día soy jugador. Mi trabajo creo que es jugar, hacerlo lo mejor posible. Y después los que deciden o los que generan un proyecto alrededor del jugador son otras personas.

Entonces, cuando se retire, espero que dentro de muchos años (cumple 32 en abril) ¿le apetece más ser director deportivo que entrenador?

La verdad que no sé. No sé qué haré, pero entre las dos cosas elijo más la otra. Como entrenador al menos hasta el día de hoy no me veo. Aunque puede que, por ahí después me ven en unos años en el banquillo (ríe). Pero no, la verdad que como entrenador por ahora no lo pienso.