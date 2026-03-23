David Torres 23 MAR 2026 - 11:11h.

El Valencia CF lleva semanas en campaña para convencerlo y ya está en ello

Guido Rodríguez, la mano que mece la cuna en el Valencia CF: el plan renove ya está en marcha

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Guido Rodríguez ha abierto la puerta a su renovación. Así se han interpretado por el valencianismo en los despachos y en las gradas estas palabras que pronunció tras el partido de Sevilla, tanto en la tele que dio el partido como en la radio oficial del club. “En lo personal estoy muy contento, quería jugar, venir a disfrutar y lo estoy haciendo, disfrutando con todos mis compañeros, del Club, de la ciudad, de todo… estoy muy contento".

Y es que, el centrocampista, campeón del mundo, Guido Rodríguez volvió a dar una exhibición con el Valencia en Sevilla . Sus datos demuestran que no solo fue determinante en el campo a título individual, sino que además volvió a hacer mejores a sus compañeros. Ganó todos los duelos en el suelo, todos los duelos aéreos, recuperó 10 balones, despejó 8, bloqueó 2 disparos y completó 35 de los 45 pases que intentó. Además completó su partido recibiendo 4 faltas y con 2 tiros a puerta. Desde que él ha llegado y juega, el Valencia es otro, es un equipo solvente, con fiabilidad en el centro del campo y buena parte de ese éxito es gracias a que Guido Rodríguez lo sostiene en la medular. Está claro que, sobre el campo, como viene informando ElDesmarque, se ha ganado que el Valencia CF saque la chequera.

Guido Rodríguez abre la puerta y el Valencia CF entra por ella

Por eso, tras ese partido y las mencionadas declaraciones, la pelota está en el tejado del Valencia CF, que como ya ha venido informando ElDesmarque, ya está en campaña junto a su afición para enamorar a un futbolista que hace unos meses estaba lejos de su radar y que ahora es feliz en LALIGA y en Mestalla. La campaña de enamoramiento, por tanto, sigue en marcha y se habría acelerado en los últimos tiempos según ha informado la Cadena SER. Y la realidad es que están en ello, y que desde que Guido aterrizó en Valencia la intención es que no sea únicamente hasta junio.

De hecho, el propio Guido abrió nada más llegar la posibilidad de quedarse: "Lo de los seis meses (de contrato) se dio porque era la forma de poder hacerlo. Si hubiésemos tenido más tiempo, claro que hubiera venido por más tiempo. Pero hay tiempo para todo”.

Y la afición pide a gritos su renovación

Además, el partido que tiene ganado Guido es el que se juega en el corazón de los valencianistas. Sirva como ejemplo que el club, una semana más, volvió de hicarle un post con el lema: "Hablemos de Guido Rodríguez" Y la afición no tardó en darle sus likes y mandarle mensajes de apoyo a Guido y de presión al Valencia CF, El sentir es unánime.

"Renovadlo ya", "Lo que pida", "Renovación ya", "Quédate por favor, te lo rogamos", "Quédate chaaaaval, que en Valencia se vive muy bien..."