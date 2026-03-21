David Torres 21 MAR 2026 - 23:57h.

¿Echabas de menos al fútbol español? "Tenía ganas de volver a LALIGA

Guido Rodríguez, la mano que mece la cuna en el Valencia CF: el plan renove ya está en marcha

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SevillaGuido Rodríguez dio otra clase magistral en Sevilla. El argentino volvió a ser de los mejores del Valencia CF en la victoria lograda en el Sánchez Pizjuán, El valencianismo está emocionado con su rendimiento y, como viene publicando ElDesmarque el Valencia CF ha empezado la "campaña" para enamorarle y que siga más allá de junio, cuando acaba su contrato. Y, a tenor de sus palabras al final del encuentro, parece que las cosas empiezan a rodar en ese sentido. "Estoy muy feliz con los tres puntos que vinimos a buscar, que lo conseguimos, así que nada, muy muy contento con esta victoria", decía un Guido feliz por volver a España. "En lo personal estoy muy contento que ya quería jugar, quería venir a disfrutar y creo que es lo que estoy haciendo disfrutando, con mis compañeros del club, del equipo de la ciudad de todo, así que la verdad que estoy muy contento"

"Tenía ganas de venir a disfrutar de venir a jugar en la liga que tanto me gusta y en la que tan bien me siento y que tan bien me ha recibido siempre. Así que nada es un placer para mí estar acá de nuevo", decía en Movistar Plus cuando le preguntaron si tenía ganas de volver al fútbol español.

Además, comentó las siguientes cuestiones:

Una victoria importante, porque no era fácil, el Sevilla estaba necesitado, venía de ser colegado por el Barça y el Valencia hizo un partido muy serio.

Sí, muy importante. Sabíamos a lo que veníamos, que teníamos que revertir la situación de lo que habíamos hecho el fin de semana pasado, así que nada, estamos muy contentos, creo que el equipo vino a jugar un partido muy serio, va a hacer nuestro juego por muchos momentos lo pudimos hacer, por otros momentos sufrimos, pero bueno, en la liga y es más de visitante momentos que te toca sufrir y creo que lo hicimos todos juntos y es lo más importante.

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Un gran trabajo defensivo del equipo, efectividad máxima con los goles de Hugo duro de Ramazani y también ese trabajo en el centro del campo de Guido con Javi Guerra, después con Pepelu....

Sí, muy contento, la verdad creo que todo el equipo lo hizo muy bien. Cuando estamos así, todos juntos unidos, me parece que se vio en el campo que estuvimos todo lo mismo y eso es lo más importante tenemos que seguir así.

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La victoria les da tranquilidad después de la derrota que sufrió el equipo ante el Oviedo,

El equipo ha reaccionado muy bien, nos vamos al parón, yo creo que más tranquilos con esos 35 puntos y para coger fuerzas para la segunda vuelta. Tenemos que seguir, tenemos que seguir trabajando, mejorando, haciendo las cosas que hicimos bien repetirlas y seguir corrigiendo cosas porque, esto sigue, tenemos que seguir creciendo, seguir mejorando y nada, seguir tirando para adelante todos juntos.

"Tenía ganas de venir a disfrutar de venir a jugar en la liga que tanto me gusta y en la que tan bien me siento y que tan bien me ha recibido siempre. Así que nada es un placer para mí estar acá de nuevo",

¿Cómo te encontraste al equipo cuando llegaste?

Bueno, al final tenía muchas ganas de venir, creo que encontré un vestuario muy positivo, que eso es lo más importante que tiene ganas de mejorar, de crecer, de seguir tirando para adelante y eso es lo más importante.

Obviamente que por ahí la situación no era la que se merece el club, pero estamos tratando de revertir las cosas y de ir para adelante todos juntos.

Por puntos, ahora mismo, siete por encima del descenso, estáis más cerca de Europa ¿Ese objetivo lo tenéis en mente en el vestuario o preferís alejaros de esos fantasmas del descenso?

Cuando me preguntaron cuando llegué al club, dije que creia que en el momento que yo había llegado estábamos casi igual de mirar para abajo, mirar para arriba, creo que lo más importante es mirar para arriba. Me parece que lo estamos demostrando, hay momentos que hacemos mejor, hay momentos que lo hacemos por ahí sufriendo más, pero es lo que te digo, creo que hay siempre que mirar para arriba, ir partido partido.

Ahora tenemos el parón para descansar y después nos viene un partido muy importante, creo que hay que ir partido a partido son tres puntos cada fin de semana y lo más importante creo que es eso, mirar para arriba.

¿Tienes alguna noticia de tu compañero de Gayà?

La verdad que no lo pude ver ahora cuando termine el partido en el entretiempo. Lo vimos, estaba un poco ahí recuperándose. Fueron dos golpes bastante duros y uno atrás del otro, así que la verdad que ahora en el 4minado partido no lo pude ver. Espero que esté bien y que bueno que se pueda recuperar.