David Torres 21 MAR 2026 - 23:22h.

"Claro que se puede mirar a competiciones europeas, lo marcará el césped"

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ValenciaHugo Duro fue tan certero ante las cámaras de televisión al acabar el encuentro como en el campo. El delantero del Valencia CF, que abrió la lata ante el Sevilla, no se cortó tras la victoria en Sevilla y, después de su gran partido en el que recuperaba la titularidad, Hugo habló de Europa, falta de actitud y seguir peleando juntos.

Esta victoria tiene un valor especial porque era un rival directo y un momento que puede marcar la temporada en este tramo final, ¿no?

Sí, sabíamos que este campo siempre es complicado, Seilla compite bien, pero bueno, creo que hemos hecho una primera parte espectacular a nivel de ritmo, de presión con balón no lo han puesto difícilHemos estado bien y además veníamos de un resultado malo, pero sobre todo un poco falta de, no sé si llamarlo actitud, de relajación. Entonces teníamos que darle la vuelta a esto y el equipo competitivo pues 90 minutos como animales.

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¿ Habíais hablado de eso? De que había que apretar más después del partido de Oviedo?

Sí,. Es un partido que no se puede permitir porque creo que al final en la liga tú puedes perder, puede pasar, pero no podemos no dejarnos todo en el campo como ha pasado hoy. Si hoy pierdes dejándote todo de mala suerte, pero bueno, que ahí te das cuenta de que corriendo y haciendo las cosas bien es muy difícil ganarnos.

¿Ahora se puede incluso pensar primero tranquilidad después de lo que ha pasado en el Valencia, pero mirar un poco incluso a puestos de Europa?

Sí, esto siempre lo digo, pero no se puede quedar en palabras. Esto va de lo marca el césped y como te digo, aquí tenemos que ser once guerreros, correr como nadie porque se está demostrando que cuando nosotros estamos a nivel, sobre todo de correr, de competir es muy difícil ganarnos y el equipo luego juega bien, por lo tanto, primero no nos puede faltar ni una gota de sudor.

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¿Cómo está Gayà?

Se ha llevado primero un golpe muy fuerte y luego es que entra y sigue yendo a por la bola y se lleva a otro. Creo que está un poco mareado, me ha dicho, estaba tumbado, un poquito con hielo lo tendremos en poquito.

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Sonríes porque es de admirar su carácter

Sí, yo cuando he visto el balón y veo que va, digo, este tío no está bien, pero bueno, al final es nuestro capitán, representa lo que somos, representa el valencianismo, hace nada hizo 400 partidos, es una leyenda del club.