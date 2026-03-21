David Torres Basilio García 21 MAR 2026 - 19:55h.

Tras el enfrentamiento clásico entre seguidores, se unieron contra el presidente del Sevilla

"Presa/Junior vete ya": Unión entre rayismo y sevillismo en contra de sus presidentes

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SevillaEn los prolegómenos del duelo de la Jornada 29 entre el Sevilla y el Valencia CF, ambas aficiones han coincidido en las inmediaciones del estadio. El intercambio de gritos, insultos clásicos entre dos de las aficiones más importantes del país, ha sido la tónica habitual. Pero la situación, triste, de ambos equipos, ha propiciado que, al menos, en algo estén de acuerdo.

Y es que, las aficiones del Valencia CF y del Sevilla FC tienen en común muchas cosas: defienden los colores de dos históricos en horas bajas y que, además, están presididos por Peter Lim y José María del Nido Carrasco, dos máximos dirigentes denostados y que cuentan con el rechazo mayoritario de la grada.

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Así, si Peter Lim es odiado en Mestalla, dónde se canta en el minuto 19 pidiéndole que se vaya, en el Sánchez Pizjuán José María del Nido Carrasco, más conocido como 'Junior', es más que discutido en el estadio sevillista y se deja notar en cada partido del conjunto de nervión como locales. Este sábado, en la previa del duelo, fue un grito unánime.

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No es la primera vez que una afición se solidariza con la rival en pos de su máximo accionista o de su presidente, ya pasó con la del Rayo, pero el malestar es tan evidente que hasta solventa cualquier diferencia entre ambos colectivos. La frustración en ambas aficiones es palpable y no hay ocasión que desperdicien para mostrarla, aunque sea uniéndose a su "enemigo deportivo", como este caso es el Valencia CF del Sevilla FC.

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Tras la unión, insultos de unos contra otros e interviene la policía

Si bien es cierto, antes y después del guiño contra Del Nido Carrasco o Peter Lim, ambas aficiones se enzarzaron en cánticos unos contra otros. Los clásicos: "P... Sevilla", o "sevillista el que no bote" fueron respondidos con los menos clásicos "P... Valencia". La tensión fue en aumento, se vieron bengalas e incluso algún lanzamiento de botella que, por suerte, no impactó a nadie.

En prevención de males mayores, la Policía Nacional acotó a los valencianistas bajo los soportales del mosaico del Ramón Sánchez-Pizjuán, para después dirigirles de forma escoltada a la zona visitante del Sánchez-Pizjuán. Los agentes tuvieron que intervenir para alejarse a unos de otros y llevarse a cada afición a sus lugares correspondientes, rompiendo el clima festivo que estaban viviendo los valencianistas que, aprovechando los días festivos en Valencia, viajaron hacia Sevilla. El "Junior Vete ya" fue solo un oasis de unión en una previa marcada por los enfrentamientos.