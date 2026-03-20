Basilio García Sevilla, 20 MAR 2026 - 19:04h.

Un cambio en el código disciplinario de la RFEF reduce un partido más la 'pena' del entrenador argentino

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Se acabó. La sanción a Matías Almeyda se acabará este sábado, en el partido en el que el Sevilla FC se medirá al Valencia CF en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Un cambio en el código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol ha posibilitado que se le reduzca la 'pena' un partido más, de modo que cumplirá el quinto y último encuentro en la jornada 29.

Así, una semana después de que el TAD redujera en un partido la ausencia del entrenador sevillista, este viernes se ha conocido que el Comité de Competición ha adecuado la sanción a una reciente modificación en el artículo 127 del Código Disciplinario. En concreto, este dispone ahora que la sanción mínima al ser expulsado por protestar se reduce de dos a un partido. Los servicios jurídicos del club hicieron esta petición, que ha sido aceptada.

De este modo, Almeyda no se podrá sentar este sábado en el banquillo local del Ramón Sánchez-Pizjuán, pero sí lo hará el próximo Domingo de Resurrección en el visitante del Carlos Tartiere, en el partido ante el Real Oviedo. El Sevilla ha conseguido que la sanción se haya reducido de siete a cinco partidos, de modo que el argentino ha estado fuera en los partidos ante el Getafe, el Betis, el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, y también lo hará este sábado ante el Valencia.

Así lo ha comunicado el Sevilla:

Matías Almeyda cumplirá este sábado ante el Valencia CF su último partido de sanción tras ser expulsado el pasado 14 de febrero ante el Deportivo Alavés. Los Servicios Jurídicos del club, apoyados en una reciente modificación del artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, relativo a las sanciones por protestas a los colegiados, por la cual rebajan la sanción mínima de dos a un partido, solicitaron al Comité de Competición la adecuación de la sanción con carácter retroactivo, petición que ha sido aceptada por este organismo. De esta forma, la sanción se ve acortada en un partido, que se suma al que ya redujo el TAD la pasada semana por las muestras de arrepentimiento del técnico.

Así, la sanción pasa de los siete partidos iniciales a un total de cinco, cuatro de los cuales ya cumplió ante el Getafe CF, el Real Betis, el Rayo Vallecano y el FC Barcelona respectivamente. Matías Almeyda completará los cinco partidos de sanción este sábado ante el Valencia CF y podrá sentarse en el banquillo, a la vuelta del parón, en el partido ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere.