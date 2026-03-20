Basilio García David Torres Sevilla, 20 MAR 2026 - 07:24h.

El partido se juega este sábado, 21 de marzo, a las 21.00 horas en el Sánchez-Pizjuán

Kike Salas, objetivo Valencia CF

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El Sevilla FC y el Valencia CF se miden este sábado en un partido importantísimo, correspondiente a la jornada 29, para el futuro de dos de los históricos de LALIGA EA SPORTS. El que se lleve los tres puntos podrá respirar de cara al parón de Semana Santa, pues aunque ambos tiene un pequeño colchón, no se pueden despistar.

En ElDesmarque desgranamos los posibles onces que pondrán en liza tanto Matías Almeyda, que cumplirá su penúltimo partido de sanción, como Carlos Corberán.

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El posible once de Almeyda

El Sevilla llega con prácticamente toda su plantilla disponible, a excepción de Marcao, que se le retiró la ficha porque no va a jugar en lo que queda de temporada, y Peque, al que aún le quedan unas semanas de baja. Kike Salas ha regresado a los entrenamientos y podría entrar incluso en el once.

En la portería, Odysseas Vlachodimos será titular pese a las alarmas que se encendieron el martes por su ausencia en la sesión. Nada. Era cuestión de cargas. La presencia o no de Kike Salas en el once inicial puede condicionar el once. Si el moronero está, como parece, formará junto a Gudelj y Nianzou en el trío de centrales, Azpilicueta y Suazo ocuparían las bandas.

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Los canteranos Juanlu y Suazo ocuparian las bandas, con Agoumé y Sow en el centro del campo y Akor Adams como único delantero.

El Sevilla jugaría con Odysseas; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Juanlu, Agoumé, Sow, Oso; y Akor Adams.

El once más probable que puede sacar Corberán

Para el encuentro, el Valencia CF llega con las únicas bajas de los cuatro lesionados de larga duración que tiene Carlos Corberán. Se pierden el duelo el meta Julen Agirrezabala, Dimitri Foulquier, José Copete y Mouctar Diakhaby.

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La semana pasada Lucas Beltrán completó su vuelta al equipo y esta, incluso, no se descarta que regrese al once titular. Es, de hecho, la gran duda, saber si el técnico valenciano mantiene el bloque como en las jornadas anteriores con trivote o si, por el contrario, regresa al clásico 1-4-4-2 con Beltrán y otro punta.

A pesar de la derrota ante el colista, parece no obstante que el trivote ha llegado para quedarse, con lo que lo normal es que el Valencia CF juegue con un once similar al de Oviedo y algún cambio puntual como el regreso de Rioja al once por Danjuma o el menos esperado de Lucas Beltrán.

Con todo, de inicio Corberán podría jugar con Dimitrievski; Gayà, Cömert, Unai Núñez, Thierry; Guido Rodríguez, Ugrinic y Javi Guerra; Ramazani, Rioja o Danjuma y Sadiq.