David Torres 17 MAR 2026 - 14:14h.

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El Valencia CF prepara y necesita otra revolución en su plantilla este verano y uno de los movimientos pasa por reajustar el lateral derecho. Ahí, aparece el nombre de Pablo Maffeo, jugador hispano-argentino del Mallorca, inmerso ahora mismo en la lucha por evitar el descenso. Como ya ha venido publicando ElDesmarque, se va a tomar una decisión colectiva en función de cómo terminen las negociaciones con Thierry Rendall, en pleno proceso de renovación pues acaba contrato y se adopte una decisión firme con Dimitri Foulquier, al que le queda un año de contrato pero con el que el Valencia CF no termina de contar y más tras la lesión que le ha dejado en el dique seco hasta final de campaña.

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En esta situación, el Valencia CF sondea el mercado de laterales derechos y el nombre de Maffeo sería uno de los que se está planteando según ha informado Tribuna Deportiva. El lateral, que siempre ha gustado en Mestalla, tiene contrato hasta 2027 por lo que entra en su último año de contrato y su salida podría negociarse en términos económicos.

Maffeo a sus 28 años se formó en el Espanyol, dónde lo pescó el Manchester City que lo cedió a Girona y Stuttgart, club alemán que acabaría contratándolo en 2018. Sin adaptación en la Bundesliga, salió cedido al Huesca y al Mallorca, que acabaría fichándolo en 2022.

Con el Mallorca ha disputado 152 partidos en los que ha anotado 5 goles y dio 13 asistencias. Esta campaña lo ha disputado casi todo (23 choques) a pesar de arrastrar molestias por una pubalgia en las últimas semanas.

Maffeo, internacional con España sub 21 y citado por Argentina

De madre argentina y padre italiano, el jugador del Mallorca (Sant Joan Despí, Barcelona, 1997) desde hace tres temporadas se estrenó como internacional con las selecciones españolas Sub’16, Sub’17 y Sub’21.

En 2018, fue la última vez que defendió los colores de España. Luis de la Fuente, actual seleccionador de España, le convocó estando en la sub 21, pero ya no volvió a jugar y en noviembre de 2023 Scaloni lo reclutó para la selección Argentina.