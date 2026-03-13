David Torres Valencia, 13 MAR 2026 - 13:55h.

El argentino llevaba un mes sin jugar: "Lucas entrará en la convocatoria. El dolor ha ido a menos"

Lucas Beltrán alucina con la Mascletá: "Ahora a recuperarnos de la rodilla....y del oído"

Compartir







Además de la buena noticia del regreso de Julen Agirrezabala, este viernes se ha confirmado que Lucas Beltrán está disponible para viajar a Oviedo. El delantero argentino Lucas Beltrán volvió a trabajar con el resto de sus compañeros, a escasas horas de la disputa del Valencia-Oviedo, después de estar fuera de la dinámica grupal de los valencianistas en los tres últimos partidos por unas molestias en el tendón rotuliano.

Beltrán se ejercitó con balón en la jornada libre del equipo del martes y fue la novedad el miércoles en la vuelta al trabajo de la plantilla. El delantero se reincorporó a los entrenamientos con el grupo, completando una parte de la sesión y así fue incrementando las cargas de trabajo hasta este viernes que ha completado la sesión de trabajo.

Lucas Beltrán, listo para Oviedo

Las molestias del argentino han mejorado y se le espera en la convocatoria para el partido de este sábado si sus buenas sensaciones continúan. Beltrán no será titular en ningún caso pero sí podría reaparecer después de perderse los partidos contra Villarreal, Osasuna y Deportivo Alavés por su dolencia en la rodilla.

En ese sentido, Carlos Corberán ha explicado que: "Lucas entrará en la convocatoria. El dolor ha ido a menos. Es una buena noticia tener disponibles a la mayoría de mejores jugadores."

El Valencia visitará este sábado a las 18:30 horas al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, donde no juega desde hace 25 años y donde solo ganó en siete de los 38 partidos ligueros disputados en la capital del Principado de Asturias, un duelo en el que no estará Rubo Iranzo, que sigue de baja por un esguince de rodilla; ni tampoco los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier, que acompañan al ya mencionado Agirrezabala en el dique seco.