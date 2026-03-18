El Valencia CF cumple 107 años de vida con los Lim más alejado que nunca de Europa y tres frentes abiertos

Desafección social, empequeñecimiento deportivo y el Nou Mestalla marcan el aniversario del Valencia CF

Peter Lim, "la pesadilla de Kempes", volverá a quemarse en las Fallas

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El Valencia CF cumple 107 años de vida inmerso en una de las peores época de su historia con Peter Lim como máximo accionista y su hijo, Kiat Lim al frente del club (aunque nunca lo vio en directo en Mestalla como presidente). El Valencia celebra su 107 cumpleaños en medio de una crisis social, económica y deportiva con el Nou Mestalla como único proyecto de viabilidad de la entidad. El aniversario del Valencia CF llega, una vez más, salpicado por la desafección social y una situación deportiva que dicta que la permanencia en Primera es el objetivo más real y que, a fin de cuentas, dibuja un club pequeño y alejado de las glorias que tuvo a principios de siglo y antes de que los Lim se convirtieran en máximos accionistas. En ElDesmarque analizamos los tres frentes abiertos de guerra civil con los que el conjunto de Mestalla llega a este aniversario.

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Más alejado de Europa que nunca: primer frente

El Valencia CF llega a su 107 cumpleaños jugándose la vida en tres frentes. El primero en el césped tras cumplir seis alejado de Europa. Si nadie lo remedia en septiembre batirá su récord histórico alejado de su sitio natural: la élite del fútbol nacional e internacional.

Distanciamiento social: segundo frente

El segundo frente que tiene el actual Valencia CF está en la calle, en la grada donde la desafección social sigue (Kiat Lim pudo comprobar en a última Junta de la irreconciliable e relación entre la propiedad y la afición). Las últimas Fallas, con innumerables ninots de crítica a Peter Lim, los cánticos contra el máximo accionista en cada partido, las opiniones públicas y privadas de famosos y aficionados (Arturo Valls el último), aquilatan la rotura total entre la propiedad y la afición, que sigue acudiendo al estadio pero que arde en deseos de que el máximo accionista venda sus acciones y se marche.

Y es que, en cada partido, en el minuto 19 de cada parte se canta en Mestalla, "Peter vete ya" de forma unánime por los miles de aficionados que, semana tras semana, abarrotan el campo.

Economía y Nou Mestalla, el tercer frente

El tercer frente de guerra abierto es económico, pues aunque ha retomado las obras del Nou Mestalla, ha firmado dos créditos con Goldman Sachs para acabar el nuevo estadio y refinanciar su deuda galopante.

Y es que, en este Valencia sólo parece ir bien en el club el Nou Mestalla, cuyas obras se reanudaron hace poco más de un año tras quince paradas. El Valencia CF fía su futuro económico a la conclusión de un estadio que un sector de la afición no quiere pero que está llamado a ser la obra que suponga un punto de inflexión en la vida económica de la entidad y cuyas obras están cumpliendo con los plazos religiosamente. Es más, todo apunta a que será sede del Mundial 2030.

Muchas son las voces que consideran además este proyecto como la puerta de salida del club del propio Peter Lim, partiendo de la hipótesis de que revalorizará el club y podrán llegar ofertas por su paquete accionarial que puedan satisfacerle. Dicho esto, no ha habido ninguna señal en ese sentido que haga pensar que la familia Lim vaya a deshacerse hoy en día de un club que tiene un presupuesto de 102 millones, deja

Algunos datos de la historia del Valencia CF: fundación y palmarés

Antes de esta época infausta, cabe recordar que fue el 18 de marzo de 1919, en plenas fiestas falleras, cuando Gonzalo Medina y Augusto Milego dieron de alta una entidad llamada Valencia FC, que una década después ya era el club de fútbol más importante de la ciudad y que ahora ha alcanzado los 107 años de vida en los que ha dado muchas satisfacciones y algunos disgustos a sus aficionados.

El Valencia CF, club histórico español tiene un palmarés extenso. Es el cuarto club de España con mejor palmarés internacional y el quinto con más títulos. Su último entorchado internacional fue la Supercopa de Europa de 2004. El último nacional fue la Copa del Rey de 2019, hace siete años coincidiendo con el centenario de vida del club. La última Liga también tiene más de 20 años, tuvo lugar en la temporada 2003-04 con remontada incluida a los galácticos del Real Madrid.

El Valencia CF acumula a lo largo de toda su historia 23 trofeos nacionales oficiales (incluyendo la Copa Eva Duarte) y 7 títulos internaciones. A nivel estatal el Valencia CF tiene en sus vitrinas 6 títulos de Liga, 8 Copas del Rey, 1 Supercopa de España, 1 Copa Eva Duarte A nivel internacional, los de Mestalla acumulan 1 Copa de la UEFA, 2 Copas de Ferias, 2 Supercopas de Europa, 1 Recopa de Europa y 1 Copa Intertoto. Además, llegó de forma consecutiva a dos finales de Champions League, años 2000 y 2001, ambas con idéntico resultado: derrota y subcampeón. Descendió, de momento, una única vez a Segunda División. Fue en 1986.

Mestalla vive sus últimos meses de vida

Es preciso recordar también para los más despistados que, en la actualidad, el Valencia CF juega sus partidos en Mestalla, el estadio más antiguo de Primera División, y que el club abandonará en 2027, le queda año y medio de vida. Inaugurado el 20 de mayo de 1923, el terreno de juego mide 105 x 68M, tiene una capacidad máxima de 49.419 espectadores (aunque a la venta salen menos asientos) Mestalla ha sido escenario de importantes encuentros internacionales, ha albergado varias finales de Copa, ha sido casa del Levante UD, hogar de la selección española y exilio del Castellón y del Real Madrid en la Copa de Europa; ha visto correr por su césped a grandes figuras como Kempes, Maradona, Messi o el mismo Pelé; y, sobre todo, ha vivido las más grandes gestas del Valencia CF. Ante todo, es el hogar de todos los valencianistas hasta la construcción del nuevo estadio en la Avenida de las Cortes Valencianas.