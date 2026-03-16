David Torres 16 MAR 2026 - 13:53h.

La renuncia de Coruña casi confirma la presencia de Valencia

Nou Mestalla, acabarán pidiéndote que seas sede del Mundial

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ValenciaEl Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado que renuncia a ser sede del Mundial 2030, sigue así los pasos de Málaga, que ya se descabalgó de la candidatura y puede que no sean las últimas porque, tal y como ha podido saber ElDesmarque, hay varias más con dudas. Esta situación aumenta las opciones del Nou Mestalla, aún en construcción, para ser sede mundialista tras quedar fuera en la primera elección de estadios debido a la incertidumbre sobre el recinto valencianista en aquel momento y la precipitación de la Federación dirigida por Pedro Rocha que no quiso esperarse quince días a que el Nou Mestalla recibiera las licencias.

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De once sedes, quedan nueve

La Federación Española de Fútbol anunció el 19 de julio de 2024 las sedes de Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), Riazor (A Coruña), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid). Posteriormente, renunció La Rosaleda y ahora Riazor, lo que puede abrir la puerta al Nou Mestalla (Valencia) y Balaídos (Vigo), que han mostrado su intención de ser sedes.

Valencia lo tiene claro: Va a ser sede

En la candidatura de Valencia, tal y como ha podido sondear ElDesmarque, hay fundadas esperanzas de que la carrera de fondo tenga un final feliz. Este medio desveló en exclusiva el bidbook (dosier) que Valencia como sede le presentó a la FIFA en diciembre de 2024 y ese trabajo silencioso tiene su recompensa. Como se viene publicando en los últimos meses, la sensación es que, tras el Mundial de 2026, cuando la FIFA se asiente en España y comience a preparar el Mundial 2030, cuando el máximo organismo futbolístico dé el visto bueno a Valencia.

Hoy mismo, Salva Gomar, presidente de la Federación Valenciana, confirmaba a À Punt la información de ElDesmarque. "La FIFA vendrá después del Mundial de los Estados Unidos y pienso que hasta esta fecha no sabremos nada, pero sí que es bueno saber sí ha habido una que renunció en Málaga y otra sede, que es Coruña, también se va a descabalgar, eso da más oportunidades a la sede del Nou Mestalla, cuyas obras van va bastante avanzadas.", ha dicho Gomar.

¿Cómo no tiene que ser València sede con 70.000 espectadores? Yo creo que será una de las mejores sedes del Mundial 2030",

"Yo creo que un Mundial en España sin València no se vería bien. Yo creo que lo sabremos a final de año", ha dicho el dirigente, uno de los que más ha luchado porque Valencia sea sede que ha aprovechado para sacar pecho. "En ningún momento nos hemos echado atrás, siempre hemos pensado que València será el estadio más nuevo de todas las sedes, al menos de las de España. ¿Cómo no tiene que ser València sede con 70.000 espectadores? Yo creo que será una de las mejores sedes del Mundial 2030", asegura Gomar.