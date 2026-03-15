Sospecho que hay más sedes que caerán además de Málaga

"De Valencia al mundo": El Valencia CF saca pecho con el Nou Mestalla con la FIFA por España

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ValenciaMe aíslo del dolor y la frustración de LALIGA. Paso de contarte lo amargado que me dejó la derrota ante el colista y, antes de dejarme embriagar por las fiestas de las Fallas con sus castillos con guiños al Valencia CF, sus mascletás con Danjuma y Ramazani fliplando y me centro en algo que me hizo pensar al principio de semana, cuando la FIFA estuvo zascandileando por España viendo sedes (no todas) para el Mundial 2030. Escuchaba al presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, reflexionar sobre el hecho de que, cuando llegue la cita mundialista en España, Valencia tendrá el estadio más moderno del país y, añado yo, uno de los pocos con 70.000 espectadores que hay en la nación.

Que la RFEF en tiempos de Pedro Rocha no quisiera esperar quince días e incluir a Valencia CF entre las candidatas ¡en 2024! no puede ser motivo para que se quede fuera de un Mundial ¡que se va a celebrar en 2030!. No tiene sentido y no va a pasar. Si el Valencia CF, como está haciendo, cumple y las obras van en tiempo y forma según el cronograma pactado, Valencia, sí, Valencia: la Generalitat, la ciudad, el club y la Federació Valenciana de fútbol serán sedes del Mundial. No tengan dudas.

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Acabarán pidiendo que Valencia sea sede

Cuando la candidatura presentó en 2024 su bidbook a la FIFA, tal y como desveló ElDesmarque en exclusiva, es porque eran conscientes de que esto era una carrera de fondo en el que algunas de las sedes se caerían (Málaga es el ejemplo) y que otras no podrían cumplir con los requisitos de la FIFA. Pero en Valencia querían ser sede del Mundial, tenían fe y han peleado en silencio para llegar al momento actual.

Que una tierra como la valenciana se pudiera quedar al margen de la cita deportiva más importante del planeta fútbol siendo España el organizador del Mundial 2030 era y es una necedad indefendible.

Y es que, sin ánimo de ser osado o presuntuoso, estoy convencido de que la FIFA y la RFEF terminarán 'pidiéndole' a Valencia que sea sede porque hay otras ciudades que no llegan de momento al aforo exigido: (Vigo, San Sebastián) o que ni tan siquiera han empezado las reformas (Coruña) y algunas, como Barcelona o Madrid que tiene dos estadios. Y claro, campos modernos, de setenta mil espectadores, que cumplan lo que quiere ser la FIFA y tengan alrededor una infraestructura turística, hotelera y de comunicaciones como Valencia y la Comunidad Valenciana pues no hay.

Que una tierra como la valenciana, primera potencia turística, diseñada para albergar gente de fuera, se pudiera quedar al margen de la cita deportiva más importante del planeta fútbol siendo, además, España el organizador del Mundial 2030 era y es una necedad indefendible. Había que remar para lograr llegar a esta orilla y se ha hecho. Enhorabuena y feliz semana... de Fallas.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com