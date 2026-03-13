David Torres 13 MAR 2026 - 17:53h.

El siguiente paso con el Nou Mestalla mientras espera a la FIFA: Por qué avanza más por el norte que por el sur

El Nou Mestalla avanza por los plazos marcados

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Con la FIFA visitando algunos de los estadios que serán sedes del Mundial 2030 en España, el Valencia CF ha sorprendido este viernes compartiendo en sus canales oficiales un vídeo que, bajo el título "De Valencia al mundo" promociona el estado de las obras del Nou Mestalla en la actualidad.

Son unas imágenes aéreas, hechas con un dron en las que se ve como se va completando la fachada, el anillo de compresión superior que soportará la cubierta las vigas que terminarán dándole su aspecto exterior definitivo. La cubierta, considerada por el club como “uno de los grandes valores del nuevo estadio”, tendrá un peso de 4.800 toneladas que será soportado por 50 pilares de acero S355 y tendrá una instalación fotovoltaica, constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente en su perímetro exterior.

Cabe recordar que el Valencia CF superó la última inspección municipal (10 de febrero) con nota y cumpliendo el cronograma previsto y que avanza incluso algo adelantado con los plazos.

La FIFA visitará el Nou Mestalla tras el Mundial 2026

Nadie en España duda que Valencia será sede del Mundial 2030 con el Nou Mestalla. Ni la Federación Española, ni las autoridades, ni la candidatura, que lleva desde 2024 cuando envió el bidbook a la FIFA desvelado por ElDesmarque, trabajando para ser considerada como candidata después de que, en tiempos de Pedro Rocha se quedara fuera de la criba inicial.

Louzán: "Es que Valencia va a tener, y de hecho las obras las están viendo el estadio más moderno de fútbol español para ese Mundial"

"Es que Valencia va a tener, y de hecho las obras las están viendo el estadio más moderno de fútbol español para ese Mundial, que va a ser un estadio de 70.044 espectadores. ¿Por qué no entró en su momento? Creo que porque había problemas entre la propiedad del campo, Peter Lim, y el Ayuntamiento. Finalmente esos problemas ya se han solucionado y por lo tanto FIFA tiene la capacidad de decidir, pero ante eso yo creo que no le deberían surgir muchas dudas. Igual que el caso de Vigo, porque el alcalde traslada que tiene muchísimo interés y a mí me parece bien, pero dentro de los 11 candidatos no estaba porque no la eligieron en su momento", dijo el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, esta misma semana con la FIFA visitando los estadios españoles.

Ahora el Valencia CF ha hecho su propio guiño en redes sociales. Es una especie de recordatorio diciendo: "Eh, estamos aquí y las obras avanzan"