David Torres 14 MAR 2026 - 10:43h.

El Valencia CF descansa en Oviedo alejado del mundanal ruido fallero

Convocatoria del Valencia CF ante el Oviedo con Lucas Beltrán

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Las Fallas Valencia 2026 ya están en marcha con un calendario festivo que concentra sus actos principales entre el 14 y el 19 de marzo. Los jugadores del Valencia CF lo saben tras acudir a la mascletá este jueves. Y es que, las fiestas josefinas arrancaron oficialmente con la tradicional Crida celebrada el 22 de febrero pero ha sido a partir de este viernes, cuando comienzan las vacaciones escolares, cuando se ha dado el pistoletazo definitivo a la fiesta. Entre los momentos más esperados destacan la Ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats, que se celebra los días 17 y 18 de marzo, y los grandes castillos de fuegos artificiales que culminarán con la Nit del Foc antes de la esperada cremà del día de San José. El primero de ellos tuvo lugar este mismo viernes y tuvo un claro guiño valencianista, todo y que el equipo está en Oviedo dónde este sábado disputa el encuentro correspondiente a la Jornada 28 de LALIGA EASPORTS en el Carlos Tartiere.

El caso es que la ciudad de València celebra las Fallas 2026 con una potente agenda de disparos nocturnos, dentro del calendario pirotécnico de las Fallas 2026 de Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento y en el viejo cauce del Jardín del Turia. El de este viernes 13 de marzo llevaba el título de “El ritme de la nit”, Pirotècnia Turís y se tiró desde la Plaza de L'Ajuntament. El castillo de fuegos ha acabado con un murciélago valencianista como han destacado varios valencianos en redes sociales.

Sin medidas especiales en el Valencia CF por Fallas

En otro orden de cosas, Carlos Corberán le restó importancia a que el equipo esté en Fallas en Valencia y no anunció ninguna medida especial tal y como concentrar a los jugadores ni nada por el estilo. El técnico lo justificaba así: "Jugar en Fallas no es ni mejor ni peor, no le damos importancia a eso. Vivimos al margen de las celebraciones. Lo prioritario es nuestro trabajo, el fútbol es nuestra vida. Ayer tuvimos un acto, la Mascletà, fue muy emotivo".