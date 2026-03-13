Carlos Corberán: "No da miedo hablar de Europa, pero el ruido de alrededor no nos beneficia"
"Espero una finalísima porque es lo que supone para ellos"
Del "Se lo dediqué a mi mujer y a mi padre" a "Pepelu, quién tira el penalti": Corberán, desatado en Mestalla
Carlos Corberán ha comparecido este viernes en la Ciudad Deportiva de Paterna para analizar el Oviedo-Valencia, partido correspondiente a la Jornada 28 de LALIGA EASPORTS. El técnico, que respira tras dos victorias consecutivas y una clara mejoría de resultados en la segunda vuelta, sabe que hay un sector de la grada que no está de acuerdo con su temporada, y que sólo se acallarán las voces continuando con la dinámica marcada. Es su mayor concesión, pues Corberán no habla de objetivos de la temporada, ni de Europa, ni nada similar.
En ese sentido, el técnico de Cheste ha explicado que...
Carlos Corberán, además, ha comentado las siguientes cuestiones:
El Oviedo hace las cosas muy bien. Para ellos será una finalísima.
Espero una finalísima porque es lo que supone para ellos. Es una Liga que los pequeños detalles marcan dónde te ubicas, pero todos los partidos son muy exigentes. El Oviedo en su campo es complicadísimo. Tiene más méritos que puntos. Es un equipo que compite, no es lo mismo los puntos que analizar a un equipo. La necesidad de resultados lo vuelve muy peligroso. Tiene un jugador como Cazorla que puede cambiar un partido, gente buena por los costados. En Mestalla logró superarnos y ese recuerdo lo tenemos ahí.
¿Renzo está para jugar?
Está en la convocatoria y cada semana que pasa está en mejores condiciones. Su pretemporada es exprés, había que ajustarlo en poco tiempo, sigue haciendo sesiones dobles y además sin partidos amistosos. El entrenamiento por tanto es más importante. Tratamos de que esté cada día más cerca de su mejor momento físico.
Siete puntos de distancia con el descenso, el octavo va a Europa... ¿Eso se habla dentro del vestuario?
Lo que en el vestuario no se habla es de que nos enfrentamos al colista, nos da igual el rival. La concentración y la intensidad tiene que ser muy alta. Es un rival con matices que lo hacen dañino y peligroso, todo el ruido alrededor no nos beneficia.
Se echa de menos que alguien defina el objetivo
Nadie puede dudar de la ambición de esta plantilla y esa ambición es máxima y eso empieza por el partido del Oviedo, pensar en otra cosa te reduce la energía.
Lo de ir a Europa ilusiona al vestuario tras seis años fuera de Europa.
Todos somos conscientes de nuestro escudo, de nuestra camiseta y de lo que representamos. Miramos los partidos de frente y ante el Oviedo después de que nos ganara en Mestalla nos tiene que dar una dosis de rabia y coraje. Queremos darle alegrías a la afición.
Valencia CF, segundo equipo más perjudicado por el CTA
Reconforta que este tipo de análisis te den la razón. Son situaciones que condicionan, la del penalti contra Osasuna y contra el Alavés empezamos un partido con una acción que no es penalti y como no hemos perdido te lo puedo decir sin que parezcan excusas. Por suerte pudimos cambiar la situación esas adversid
¿Sigue con la Maratón de la salvación o cambia de carrera?
Seguimos mirando de frente los partidos. La maratón dura 38 etapas, la ambición debe ser la máxima y por eso nos centramos en cada una de las etapas..
¿Da miedo hablar de Europa?
No da miedo, es una realidad. Nuestro objetivo es ganar al Oviedo. La ambición es máxima por ganar cada partido. El peor sentimiento es una derrota por no haber dado lo máximo, porque somos el Valencia CF.
Estuvo en la Mascletá, ¿es mejor jugar fuera en Fallas?
No es ni mejor ni peor. El equipo está muy centrado en ganar y no hay nada más importante que eso y que ir a entrenar. Estas fiestas no las vives como prioridad. ¿La mascletá? Es bonito, como valenciano es muy emotivo y uno vez la sorpresa de los que no lo han visto nunca. Es gracioso
Recuerda el partido de la primera vuelta, es colista ¿Ha motivado así al equipo?
No, pero queremos hacer una primera vuelta mejor que la primera. Analizamos el rival, vemos sus debilidades y todos las tenemos, y cuando ves al Oviedo sabes que nos va a costar mucho. Como te ganó, eso impide que haya ninguna relajación
¿Cómo se gestiona la clasificación de LALIGA?
Lo que hay que mirar son los puntos porque eso obedece a los méritos que uno hace. Eso nos acerca a poder conseguirlos.
Rioja protestó en Mestalla. ¿Ha hablado con él?
Nosotros siempre hablamos mucho, de juego, de circunstancias que pasan, de cómo mejorar jugadas. Es una situación hablada y resuelta. Cuando las cosas no salen como queremos y vamos perdiendo por una situación injusta y no nos sale como deseamos el partido, a todos como ser humano nos invade la frustración. Tenemos que controlar esas emociones, calmarnos y por suerte supimos dar la vuelta a una situación complicada.