Convocatoria del Valencia CF ante el Oviedo con Lucas Beltrán

David Torres 13 MAR 2026 - 18:06h.

El conjunto de Mestalla quiere enlazar tres victorias consecutivas

Lucas Beltrán completa su vuelta: comienza la competencia

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ValenciaEl Valencia CF, que se enfrenta este sábado al Oviedo en el Carlos Tartiere en Liga, busca en dicho enfrentamiento encadenar su tercera victoria consecutiva en el campeonato, una circunstancia que no se produce desde hace casi un año. El equipo está en su mejor momento

De esta forma, la gran novedad es que Carlos Corberán contará por primera vez con Lucas Beltrán tras un mes fuera del equipo y seguirá manteniendo en la lista al lateral derecho Renzo Saravia, que ha seguido un plan de entrenamiento personalizado a modo de mini pretemporada exprés para alcanzar el ritmo competitivo. Completa la lista con el canterano Vicent Abril.

"Lucas Entrará en convocatoria, el dolor ha ido a menos y es una buena noticia para mañana", explicaba el técnico valencianista en sala de prensa.

Convocatoria del Valencia CF ante el Real Oviedo

El Valencia CF ha viajado en avión este viernes por la tarde a la capital del Principado.

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este domingo en el choque correspondiente a la Jornada 28de LALIGA.

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: ⁠Thierry, Eray Cömert, César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà, Jesús Vázquez y Renzo Saravia

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, Filip Ugrinic, André Almeida, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Raba, Umar Sadiq y Lucas Beltrán.

Se lleva del filial: Vicent Abril

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Agirrezabala, Foulquier, Lucas Beltrán, Diakhaby, Agirrezabala y Copete

Descartes técnicos: No hay