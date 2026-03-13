David Torres 13 MAR 2026 - 14:21h.

Carlos Corberán: "No da miedo hablar de Europa, pero el ruido de alrededor no nos beneficia"

"Yo no negocio, no tengo comunicaciones con agentes, ni con jugadores de futuro", dice Corberán

ValenciaAprovechando su comparecencia en sala de prensa, Carlos Corberán ha hablado, aunque de soslayo, del futuro de varios de los futbolistas que acaban contrato y cuyo futuro se está empezando a resolver en estos momentos.

A preguntas de los periodistas sobre si le gustaría que Stole Dimitrievski y Cömert sigan la temporada que viene con él, ya que Corberán tiene contrato como ellos. "Yo no hablo de renovaciones porque no es mi función. La mía es que Dimitrievski y de Cömert estén a su nivel. De futuro no me centro. No es mi función. Si me preguntan, doy mi opinión pero la guardo en privado. Mi palabra no es la definitiva. Mi objetivo es que todos los jugadores estén a nuestro mejor nivel. Ese es mi único objetivo".

"Con Foulquier se mojó algo más el año pasado, le recordaban al entrenador y el técnico sentenció: "Sí, pero al final uno también aprende de todo" Valencia CF

En el caso concreto de Guido Rodríguez, por el cuál ha empezado la fase de enamorarle para que se plantee renovar, Corberán lanzaba balones fuera, pero sí lo puso por las nubes. "Me centro en el presente, no en el futuro y en ayudar a sacarle el máximo rendimiento porque eso nos beneficia a todos. Es un jugador con experiencia en el fútbol, en LALIGA, que ayuda al equipo a competir como cuando lo hace Pepelu u otro compañero".

Gourlay avanzó que ya gestionaban las renovaciones de Dimitrievski y Foulquier

Lo cierto es que Ron Gourlay, a preguntas de ElDesmarque, ya confirmó en rueda de prensa que el Valencia CF negociaba ya las renovaciones de Stole Dimitrievski y Thierry Rendall y, en ambos casos, explicó el entrenador algo similar: es entrenador, no manager. "Yo no negocio, no tengo comunicaciones con agentes, ni con jugadores de futuro. Me centro en que los jugadores, sea el que sea, dé su máximo rendimiento"