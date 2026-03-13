David Torres 13 MAR 2026 - 14:00h.

Es el séptimo jugador con más partidos en la historia

Gayà, cuarto jugador con más partidos en Liga en la historia del Valencia CF: "Me sigue emocionando"

Valencia"Jugar 400 partidos con el Valencia CF es una barbaridad. Está a la altura de muy pocos. Sé que hay algunos por delante. Que esté con nosotros Jose es importantísimo", decía Carlos Corberán para empezar su comparecencia de este sábado previa al Oviedo.

Y razón no le falta porque el capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, sigue destrozando récords, y alcanzó los 400 partidos oficiales con el Valencia CF en un estadio mítico que no conoce como es el Carlos Tartiere.

Internacional español, nacido en la localidad alicantina de Pedreguer hace 30 años, Gayà llegó al club con 11 años y tiene contrato hasta 2027 por lo que estará al menos dos décadas en la entidad valencianista, con la que ya ha conquistado un título, la Copa del Rey de 2019, y en la que se ha convertido en pieza clave dentro y fuera del terreno de juego.

Los hitos de Gayà

José Luis Gayà (25/05/1995) se incorporó a la Academia VCF con 11 años con el sueño de defender el escudo del Valencia CF y jugar en el Camp de Mestalla ante la afición. Paulatinamente, fue creciendo hasta ser uno de los pilares del VCF Mestalla. Fruto de su gran rendimiento y trabajo, el 30 de octubre del 2012, le llegó la oportunidad de debutar en partido oficial con el primer equipo.

El defensa valencianista ha ido alargando su leyenda a pasos agigantados: el 20 de octubre de 2015 cumplió su partido número 50 frente al KAA Gent. 4 años después (05/05/2019) y consolidado con el primer equipo, alcanzó los 150 partidos frente a la SD Huesca. Los 250 encuentros los cumplió, precisamente, ante el Getafe CF el 27 de febrero de 2021 y los 350 los alcanzó el 9 de marzo de 2024 en el segundo jugador más joven (28 años y 289 días) en la historia del Club en disputar ese gran número de partidos. Por delante, Fernando Gómez Colomer, que con 27 años y 239 días logró esas cifras.

Con todo ello, el defensa de Pedreguer suma 335 partidos en LALIGA, 34 en Copa, 18 en Champions, 11 en Europa League y 2 en la Supercopa de España. Ha sido campeón de Copa una vez y, ya como capitán, subcampeón en 2022.

Próximos retos: los jugadores con más partidos en la historia del Valencia CF

El jugador valenciano y valencianista se ha convertido en el séptimo jugador con más partidos en la historia del Valencia CF, superando a leyendas como Vicente, Marchena, Sol, Mendieta, Puchades, Waldo, Pasieguito, Voro o Mundo, Baraja o Castellanos. Ahora mismo es séptimo igualado con Saura, aunque su gran ambición le llevará a querer aventajar a Cañizares (416), Mestre (424), Angulo (434) David Albelda (485), Ricardo Arias (521) y Fernando Gómez (553).