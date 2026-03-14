Carlos Corberán: "Ha sido un partido nefasto"
"No hemos competido a la altura que debíamos. Pedimos perdón al aficionado. No hemos estado a la altura"
Carlos Corberán; que en la previa de Oviedo-Valencia CF, no quiso hablar de Europa sino de seguir con la dinámica, analizaba el encuentro al final de los noventa minutos. El técnico de Cheste se mostró más duro que de costumbre. No en vano, su equipo perdió ante el colista. "No hemos competido a la altura que debíamos. Pedimos perdón al aficionado. No hemos estado a la altura de lo que debíamos. Estamos muy jodidos"
Carlos Corberán, primero en DAZN y luego en sala de prensa comentó las siguientes cuestiones:
¿Qué partido ha visto?
El partido en general no ha sido un partido bueno ha sido un partido nefasto. Hemos desperdiciado 55 minutos en el partido y eso nos ha costado habernos ido con el resultado que queríamos, por lo tanto, la sensación que tenemos es de estar muy jodidos.
Otro gol encajado jugada de balón parado, que le está penalizando mucho al equipo.
Bueno, sí, una jugada de ellos, la verdad que han estado más activos, han estado más rápidos, nos han sorprendido jugando en corto, no porque no se supiese que podían jugar en el corto, sino que hemos estado atentos más a que pusieran balón en un centro al área y a jugar en corto ya nos hemos desajustado y por eso sí la acción del gol de ellos.
¿Dónde ha anotado hoy más falta de intensidad defensivamente o ofensivamente a la hora de crear peligro?
Yo te diría que durante toda la primera parte el equipo ha sido inofensivo. Nos hemos mostrado inofensivos en ataque, no nos hemos mostrado ni sólidos ni agresivos en defensa. Cuando no competimos a la altura de cómo tenemos que competir es muy difícil ganar ante cualquier equipo.
"Es imposible ganar un partido si durante 55 minutos no das lo que tienes que dar en el campo"
¿No le da la sensación aquí que hoy había en el campo, un equipo en el que sí que se jugaba mucho y otro que daba la sensación de que no se jugaba nada?
Para nada, porque nos jugamos tres puntos que eran valiosos, que eran necesarios, que eran importantísimos por todo, no por ni por mirar abajo o por mirar arriba. Eran tres puntos que el Valencia quería que el Valencia tenía que demostrar más de lo que hemos demostrado y no lo hemos hecho y nos quedamos muy dolidos porque para nosotros estos tres puntos eran valiosos para todo.
Ha dicho que han estado 55 minutos sin competir ¿Quién es el responsable?
El responsable responsable de que pasa en el campo, siempre es el entrenador, lo asumo yo durante 55 minutos el Valencia no está a la altura del partido y llevamos mucho tiempo donde el equipo no mostraba esa falta de carácter o de personalidad o de muchos conceptos que nos han permitido manejar el partido como lo deberíamos haber manejado.
Palos para el equipo
El Valencia CF tiene el octavo coste de plantilla de LALIGA deberían estar más arriba ¿Cuál es la exigencia?¿Por qué no hay exigencia en este club de hablar de un objetivo de hablar de Europa abiertamente?
La comodidad en el Valencia club de fútbol no puede existir. Lo que ha existido es un partido nefasto. No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de que no hemos competido con la actitud que tengamos que competir. El Valencia tiene que ir a cada campo, lo hemos dicho siempre a ganar los tres puntos . Nunca ha habido una falta de ambición y un mensaje poco ambicioso en absoluto.
¿Qué le dice a la afición?
Hoy teníamos que queríamos haber acabado la jornada con 35 puntos, no lo hemos conseguido y ha sido porque no hemos competido a altura o con intensidad o con las ganas o con la rabia o con el deseo que venimos haciéndolo, no lo hemos hecho y no queda otro que la máxima autocrítica, el perdón al aficionado porque entendemos el disgusto que tienen porque como te digo durante 55 minutos el equipo no está a la altura de lo que es un partido de fútbol.
Y el coste de plantilla...
Es que son cuestiones que para mí no hay una cuestión ahora mismo de hablarte del fair play. Creo que es un debate sí, porque no porque no te. No porque no te quiera responder, sino porque no creo que hoy sea el momento de venir aquí yo a hablar de fair play. Hoy estamos muy jodidos porque hemos competido da igual el fair play que tuviéramos . Hoy el equipo ha competido por debajo de la intensidad de un partido o de la exigencia de un partido. No hay una cuestión que el fair play te salve de eso.
En encuentras dentro del club un CEO de fútbol fuerte que visa vestuario y que haga de poli malo que no hagas tú siempre de poli malo.
No tengo la sensación de que necesitemos ser o yo necesite ser poli malo o alguien del club. La exigencia que tenemos es compartida por todos, pero hoy no hemos estado a la altura de este partido.
Estoy de acuerdo que durante muchos partidos de primera vuelta, la sensación que generamos en algunos partidos ha sido parecida, pero es verdad que llevamos un tramo de temporada donde la sensación no viene siendo esta. Hoy es un error nuestro de los que representamos de los que tenemos que evitarlo y el primer responsable es el mío
Entonces el partido no ha salido como nos teníamos que como que tenía que salir desde la intensidad hasta la organización y son dos conceptos que yo me responsabilizo y hasta el minuto 55 no hemos sido capaces de dar con la opción que el partido o con la opción de cambiar la dinámica del partido.
Y 35, bueno, 35 minutos no han sido suficientes, necesitamos hacer muchos mejores minutos para poder ganar partidos. Y hoy nadie está contento con el resultado ni Ron, ni nadie del Valencia, ni la plantilla y por supuesto ningún aficionado.