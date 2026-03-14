David Torres 14 MAR 2026 - 21:53h.

Guido Rodríguez: "Estamos con bronca"

El Oviedo mantiene la esperanza ante un mediocre Valencia CF

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OviedoEl mediocentro del Valencia CF, Guido Rodríguez, ha analizado la derrota contra el Real Oviedo en la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS 25-26. El argentino, que fue uno de los menos malos en un pésimo partido del equipo. El centrocampista, que mostró algo de pundonor en el césped, estaba visiblemente enfadado por el resultado y por la imagen.

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En declaraciones a la radio oficial del club, Guido explicaba el sentir del vestuario y explicaba el gol que, al final les costó los tres puntos. Con los locales empujando más y con Umar Sadiq sin aparecer cerca del área de Aarón Escandell, el equipo de Guillermo Almada cumplió con la tradición y se adelantó en el marcador por octava vez en doce partidos. En un córner en corto, Thiago Fernández asistió atrás y el central Costas remató a gol para hacer el 1-0.

¿Cómo ha visto el partido?

“Estamos enfadados por no conseguir los tres puntos, que era lo que veníamos a buscar. Nos costó el inicio y lo pagamos caro. En la segunda parte nos pusimos a jugar, a hacer lo que marca nuestro juego y lo intentamos, pero no pudo llegar el gol y estamos sufriendo por ello”.

Perdieron por detalles como el del gol

“Es un error que nos pasó y que tenemos que mejorar y trabajar. Al final, nos había sacado ya un córner rápido y en el segundo nos metieron el gol”.

Toca pensar en el próximo encuentro ante el Sevilla FC

“Tenemos que seguir. Estamos ‘con bronca’, mañana seguiremos fastidiados, pero ya a trabajar para preparar el partido que esto no para. Tenemos que estar juntos y seguir trabajando por el mismo camino”.