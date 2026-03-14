David Torres 14 MAR 2026 - 20:29h.

El Oviedo sigue colista pero ve la luz

Alineaciones confirmadas de Oviedo y Valencia CF en la Jornada 28 de LALIGA EASPORTS

Compartir







El Real Oviedo logró una victoria esperanzadora ante un pésimo Valencia CF. El gol solitario de David Costas le da tres puntos de oro a los de Almada y revienta las ilusiones a los de Mestalla, que desperdician una magnífica ocasión de engancharse a Europa y abandonar el sufrimiento por el descenso.

De inicio se notó que el Oviedo estaba más necesitado que el Valencia CF. Thiago, aprovechándose de un error de Danjuma, la única novedad del Valencia CF, rozó la escuadra en el cuatro de la primera mitad. Sin embargo, con el paso de los minutos, el conjunto de Mestalla fue haciéndose con el control del esférico y acercándose a la portería de Aarón Escandell. Así, en el minuto 24 tuvo la llegada más clara, cuando Ramazani recibió de Guerra en la frontal, controló bien pero su disparo se fue desviado por poco.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF celebra los 400 de Gayà: los siete jugadores con más partidos en la historia del club

El Oviedo no le perdía la cara al partido y, en un saque de córner aparentemente inofensivo, se adelantó. Sacó en corte el conjunto carbayón, Ramazani no estuvo atento en la marca, el balón conducido por Thiago llegó manso al área donde Costas, que volvía tras lesión, la embocaba con clase llegando desde atrás solo.

PUEDE INTERESARTE Diego López y el emotivo homenaje a Armando Narbón fallecido en accidente de tráfico: su madre lo explica

Dimitrievski salva el segundo del Oviedo

El Valencia CF trató de igualar la contienda. Ugrinic lo intentó en el 40 desde la frontal, pero Escandell respondió bien. La respuesta del Oviedo fue cosa de Ilic, que obligó a Dimitrievski a realizar su mejor acción en el 43.

Tras el paso por vestuarios, fue Fede Viñas el que tuvo una gran oportunidad para ampliar su renta. Su cabezazo fue respondido por una excelente intervención de Dimitrievski. En el 54 sería Illic el que la lanzaba fuera cuando lo fácil era lograr el 0-2.

Gol del Oviedo anulado por el VAR

Corberán hizo tres cambios y se hizo dueño y señor del balón pero sin profundidad. Acumulaba llegadas pero no ocasiones y, de nuevo, de córner, el Oviedo ampliaba su renta. Reina recibía en el área y, tras un agarrón de Illyas a Diego López, fusilaba a Dimitrievski. El VAR llamó al colegiado porque Ilyas se había metido en fuera de juego y bloqueaba la visión del meta macedonio y no subió al marcador.

Daba igual, el Valencia CF se ahogaba en la lluvia incesante de Oviedo y el equipo local defendió sin problemas su renta y sumó un triunfo que le permite albergar esperanzas de salvación.