David Torres 14 MAR 2026 - 19:50h.

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Se cumplió la previsión. El defensa y capitán del Valencia José Luis Gayà alcanzó este sábado los 400 partidos oficiales con el equipo valencianista este sábado con su titularidad en el partido contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere y se convierte en el séptimo jugador con más partidos en la historia de la entidad igualando a Enrique Saura.

El Valencia CF lo celebraba con el siguiente homenaje gráfico y un texto que elogiaba su fidelidad: "Desde su llegada a la Academia VCF con 11 años, José Luis Gayà, ha demostrado su calidad, esfuerzo y compromiso con el Club de su vida: el Valencia CF"

Paulatinamente, fue creciendo hasta ser uno de los pilares del VCF Mestalla. Con el primer equipo debutó el 30 de octubre de 2012 en el partido de Copa del Rey frente a la UE Llagostera. A partir de ese momento, su crecimiento fue exponencial y su importancia en el Valencia CF fue aumentando, llegando, incluso, a convertirse en el segundo jugador más joven (28 años y 289 días) en la historia del Club en disputar 350 partidos oficiales. El primero, Fernando Gómez Colomer, que con 27 años y 239 días logró esa cifra impresionante.

Los seis jugadores a los que Gayà puede coger en la clasificación histórica

Por delante de Gayà quedan en la clasificación histórica Fernando Gómez Colomer (553), Ricardo Arias (521), David Albelda (485), Miguel Ángel Angulo (434), Manolo Mestre (424) y Santiago Cañizares (416).

La historia de Gayà

El lateral izquierdo, de 30 años y nacido en Pedreguer (Alicante), llegó a la academia valencianista con once años, donde se formó hasta su debut con el primer equipo en partido oficial en dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Llagostera el 30 de octubre de 2012.

En Liga no debutó hasta dos años después. Su primer partido en la máxima categoría española fue el 27 de abril de 2014 contra el Atlético de Madrid en Mestalla, una competición en la que acumula 335 encuentros con el de este sábado.

El resto de partidos se reparten entre Copa del Rey (34), Liga de Campeones (18), Liga Europa (11) y Supercopa de España (2) con 12 goles entre todas las competiciones. En 2019 se proclamó campeón de la Copa del Rey en el centenario del Valencia y ha sido internacional con España en 22 ocasiones. Un leve esguince en el tobillo derecho le impidió disputar el Mundial de 2022.

Contrato hasta 2027

Gayà, que renovó en 2022 su contrato hasta 2027, ha vivido desde noches europeas a la lucha por la permanencia en los últimos años. Personalmente, esta temporada ha pasado por momentos difíciles en los que una parte de la afición ha cuestionado su figura, unas críticas que le sorprenden. “Aunque muchos no lo reconozcan, llevo luchando por este escudo prácticamente desde los 11 años y me sorprenden ciertas cosas que dicen de mí”, dijo en declaraciones a DAZN hace dos meses después de la victoria valencianista ante el Getafe en el Coliseum gracias a un gol suyo.