David Torres 14 MAR 2026 - 19:20h.

Alineaciones confirmadas de Oviedo y Valencia CF en la Jornada 28 de LALIGA EASPORTS

Armando Narbón falleció en accidente de tráfico en 2003

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OviedoAntes del encuentro, Diego López, jugador asturiano del Valencia CF fue el elegido para cumplir con la tradición de todos los clubes que visitan por primera vez el Carlos Tartiere y participó en el homenaje a Armando Barbón, que tiene un busto en el remozado estadio ovetense.

Armando Barbón fue un joven canterano que falleció en un accidente de tráfico en 2003, a los 19 años. Se le recuerda como un símbolo del oviedismo por su amor al club, compromiso y por no abandonar al equipo durante su paso por la Tercera División.

La emoción y la explicación de la madre de Diego López

Poco después de la acción, la madre de Diego López comentaba en los micrófonos de DAZN, que ofrecía el partido, por qué fue Diego López el elegido... y muchas cosas más. "Estoy muy nerviosa porque como estamos en casa, no sé lo que voy a hacer ya", decía. "Estoy muy nerviosa, pero al mismo tiempo estoy muy contenta de estar aquí a ver si juega algo Diego, que andaba un poco tocadillo y ya ver. Tenemos a toda la familia, los amigos Bueno, especial, para nosotros, volver a Asturias", decía antes de explicar que Diego fue compañero de Armando.

"Aquí jugó mi nen (su otro hijo) también de chavalín y ha ido con Santi Cazorla para llevar un ramo de flores a Mandi, que se mató en un accidente y fueron a llevar un ramo porque Diego fue ahijado de sus padres. Así que estamos muy emocionados. Llegaron a jugar uno contra el otro y todos los de casa, que tengo aquí también", contaba Sonia Noguerón, madre de Diego. "Y ya verás la emoción del hermano mayor, claro, porque él luego tiró la toalla, pero verás era su compañero"

En otro orden de cosas, Sonia, la madre de Diego, explicaba que sigue poniéndose muy nerviosa cuando ve a su hijo. "No se me quitan los nervios, se me quitan. Estuve, ahora esta semana de Valencia, que estuvimos viendo un poco por ahí la máscletá y vi dos partidos que jugaron en casa el Osasuna y el Alavés. Que ganaron. Porque yo doy suerte. Y ahora ya vengo aquí y llevo una con tan partidos que estoy atacada", confesava