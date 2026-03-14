David Torres 14 MAR 2026 - 09:01h.

32 jugadores vistieron ambas camisetas: Carrete, Tomás, Sietes, Paquito, Mora o más recientemente Nacho Vidal

Tomás González ve favorito al Valencia CF ante un Oviedo que "es aguerrido pero al que le falta gol y sin gol no eres nada"

Compartir







El conjunto valencianista regresará a tierras asturianas este próximo sábado en la Jornada 28 de LALIGA EASPORTS y lo hará para enfrentarse al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Un partido especial, ya que, después de 25 años, el Valencia CF volverá a jugar en este estadio. El combinado valencianista se ha enfrentado al Real Oviedo en 96 ocasiones, de las que ha ganado en un 48,96% de las veces. Como visitante, el Valencia CF ha jugado en los diversos estadios ovetenses (Teatinos, Buenavista/Carlos Tartiere y el Carlos Tartiere) que ha tenido el club ‘carbayón’ a lo largo de su historia.

PUEDE INTERESARTE El siguiente paso con el Nou Mestalla mientras espera a la FIFA: Por qué avanza más por el norte que por el sur

El Tartiere, un feudo complicado para el Valencia CF

El Valencia visita una tierra dónde es un club querido pero en la que le cuesta sacar puntos. Los valencianistas tan solo han ganado en siete ocasiones en los 38 partidos ligueros que han disputado y donde no vence en Primera desde hace más de treinta años. Hace 25 años que el Valencia no juega un partido de la máxima categoría en el Carlos Tartiere, donde en sus últimas cinco visitas no logró ni una victoria ,con una derrota por 3-0 y cuatro empates seguidos.

El último triunfo de los blanquinegros corresponde a la temporada 1995-96 cuando, el 8 de octubre, el equipo de Luis Aragonés ganó con un solitario gol de Fernando Gómez Colomer en el minuto 71.

La última visita, con Cúper

La visita más reciente de los valencianistas a Oviedo fue en la jornada 31 de la temporada 2000-01, el 22 de abril de 2001, a la que el Valencia de Héctor Cúper llegaba en la tercera posición con 53 puntos, mientras que el Oviedo de Radomir Antic era décimo sexto con 32 puntos. Acabaron con un empate sin goles. Era el Valencia CF que iba directo a por su segunda final de Champions consecutiva.

Por parte del Oviedo jugaron Esteban, Gaspar, Boris, Danjou, Rabarivony, Martinovic, Iván Ania, Tomic, Amieva (Raúl García), Paunovic (Geni) y Oli.

Por parte del Valencia lo hicieron Cañizares, Angloma, Pellegrino, Björklund, Carboni, Vicente, Baraja, Mendieta (Albelda), Juan Sánchez (Diego Alonso), Angulo (Zahovic) y Carew.

El balance de los 38 partidos ligueros disputados entre ambos equipos en el Carlos Tartiere en Primera División es de siete victorias para los valencianistas, trece empates y dieciocho victorias para los carbayones.

El nombre del estadio

Como curiosidad, merece la pena señalar que el Buenavista/Carlos Tartiere (nombre que recibió en 1958 en honor al propio Carlos Tartiere de las Alas Pumariño -presidente de la entidad azulona durante 24 años-) fue construido como necesidad por la fusión en 1926 del Real Club Deportivo Oviedo (1919) y el Real Stadium Club Ovetense (1914). Además, albergó el Mundial de España de 1982. El actual Carlos Tartiere se construyó entre los años 1998 y 2000 y tiene una capacidad de 30.500 espectadores.

Los 32 jugadores que vistieron ambas camisetas

La relación entre ambos clubs es especial, como reconocía Tomás González esta semana,

Tal y como recoge el portal Ciberche, hasta 31 jugadores compartieron la camiseta del Valencia CF y del Oviedo. Seguí, Fernando Ansola, Rafael Barrero, Pepe Carrete, Juan Castro, Rafael Domingo, Vicente Engonga, Xabier Eskurza, José Vicente Esteban, Felipe Ferrer, Fran Figueroa, Abdón García, Nando García, Paquito García, Gitano González, Tomás González, Alfredo Greus, Míchel Herrero, Koba Koindredi, Jonathan López, Juan Luis Mora, Aarón Ñíguez, José Antonio Pardo, Pepín Pérez, Iván Rubio, José Sánchez Lage, José Manuel Sietes, Pedro Tomé, Dámaso Urrutia, Héctor Verdés, José Luis Zabala y Nacho Vidal.