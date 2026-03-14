Alineaciones confirmadas de Oviedo y Valencia CF en la Jornada 28 de LALIGA EASPORTS

David Torres 14 MAR 2026 - 17:23h.

Arnaut Danjuma, la gran novedad del Valencia CF

Cuando Arnaut dejó de ser Danjuma ante el Oviedo: apunta al once titular

Compartir







El Real Oviedo, colista de Primera División, a ocho puntos de la permanencia e inmerso en una racha de cinco partidos sin conseguir el triunfo, recibe este sábado en el Carlos Tartiere a un renacido Valencia en la que será su enésima final por la salvación.

El cuadro valencianista regresa veinticinco años después al feudo asturiano en su mejor racha de la temporada, puesto que llega después de sumar dos victorias consecutivas que le han hecho dar un salto en la clasificación hasta la duodécima posición y alejarse del descenso en siete puntos.

PUEDE INTERESARTE Las posibles alineaciones de Oviedo y Valencia CF en la Jornada 28 de LALIGA EASPORTS

El once titular del Oviedo

El técnico local, el uruguayo Guillermo Almada, cuenta con cuatro bajas por lesión: el lateral Lucas Ahijado, los centrocampistas Leander Dendoncker y Ovie Ejaria y el delantero Thiago Borbas.

PUEDE INTERESARTE Convocatoria del Valencia CF ante el Oviedo con Lucas Beltrán

Para paliar estas ausencias, el técnico charrúa ha convocado al lateral del filial Adri Fernández, que debuta en una lista del primer equipo, en tanto que recupera a David Costas, indispensable en su defensa y baja en las últimas cinco jornadas por lesión, y la gran duda era si el central gallego regresaba al once inicial, con David Carmo y Eric Bailly en busca de la otra plaza en la zaga. Otras de las grandes dudas del cuadro asturiano se centraban en las bandas, ya que Thiago Fernández y Luka Ilic eran firmes candidatos a suplir a Ilyas Chaira y Hassan, suplentes el pasado lunes ante el Espanyol tras ser indiscutibles en el equipo de Almada el resto de encuentros.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF regresa al Carlos Tartiere 25 años y 32 nombres después: Así le fue

Finalmente, el entrenador uruguayo ha apostado por: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Bailly, Javi López; Sibo, Fonseca; Illic, Thiago, Reina y Fede Viñas.

El once titular del Valencia CF en el Tartiere

Los valencianistas tratarán de alargar su buena racha con una victoria a domicilio que le permitiría enlazar tres seguidas casi un año después de la última vez que lo logró.

Los tres puntos le permitirían, además, seguir alejándose de la 'zona roja' y acercarse a los puestos europeos.

Corberán tendrá las bajas ya conocidas de los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete y Julen Agirrezabala.

El que sí que ha entrado en la convocatoria es el delantero argentino Lucas Beltrán, que esta semana ha vuelto a entrenarse con el grupo después de padecer unas molestias en el tendón rotuliano que lo han apartado del equipo en los últimos tres partidos.

Con todo, el once titular del Valencia CF será: Dimitrievski; Thierry, Núñez, Cömert, Gayà; Danjuma, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.