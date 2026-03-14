David Torres 14 MAR 2026 - 20:46h.

"Veníamos con ilusión pero no se ha reflejado en el campo"

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ValenciaEl defensa y capitán del Valencia José Luis Gayà alcanzó este sábado los 400 partidos oficiales con el equipo valencianista este sábado contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere y se convierte en el séptimo jugador con más partidos en la historia de la entidad igualando a Enrique Saura. Lo hizo con derrota una sensación agridulce en la que él, como todo su equipo, no estuvo nada bien.

Al final del choque, cariacontecido, el futbolista analizó el encuentro y repartía palos velados a todos.

Una sensación agridulce

Sí, sensación mala. Al final sabíamos de la importancia que tenía el partido. Veníamos en una buena dinámica con dos partidos seguidos ganados con moral para afrontar el partido ellos sabíamos que también se jugaban la vida y, sobre todo, yo creo que he marcado por esa primera parte donde ellos han sido mejores que nosotros.

¿Qué ha pasado?

Nosotros no hemos encontrado soluciones, ellos han sido mejores que nosotros, sobre todo en la primera parte y ya de cantado el partido, luego la segunda parte lo hemos intentado, pero no hemos estado acertados y bueno, otra vez el balón parado que nos condiciona.

Eso te quería preguntar, está penalizando mucho al equipo en las juegas a balón parado. ¿Cómo se puede entrenar? ¿Cómo se puede mejorar eso para que no sucedan los partidos?

Sí, venimos de encajar dos goles contra el Alavés. Al final dos goles a balón parado, uno es el penalti y el otro es el córner y hoy igual en un córner nos han vuelto a marcar y el gol anulado a ellos de nuevo también ha sido de córner.

LALIGA está muy igualada a los partidos son muy igualados y esos detalles al final decantan los partidos y tenemos que mejorar.

"Hoy veníamos con la ilusión de poder conseguir los tres puntos y no lo ha reflejado el resultado ni lo que hemos ofrecido en el campo"

¿Qué mensaje quieres mandar a la aficionado que con estas dos victorias, ya incluso alguno pensaba ya en mirar Europa, con esta derrota no sé si también ahora van a volver a pensar en mirar atrás?

Al final nosotros entendemos que ahora estaban ilusionados y nosotros igual queríamos mirar hacia arriba de esa la realidad, pero lo de hoy es un paso atrás y bueno. Vamos a preparar el próximo partido contra el Sevilla que van a ser también tres puntos importantes, pero la realidad es que hoy veníamos con la ilusión de poder conseguir los tres puntos y no lo ha reflejado el resultado ni lo que hemos ofrecido en el campo.