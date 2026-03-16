David Torres 16 MAR 2026 - 12:49h.

Thierry Rendall vio la cuarta amarilla en Oviedo

Corberán habla del futuro de Dimitrievski, Cömert, Ramazani, Thierry o Guido: "Mi palabra no es la definitiva"

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ValenciaThierry Rendall fue amonestado en el minuto 16 del duelo contra el Oviedo por derribar a un rival. Fue una tarjeta rigurosa, nada equitativa con las de los carbayones que ya habían cazado al lateral pero que ha quedado reflejada en el acta del encuentro y que le implicará estar a una del descanso obligatorio.

Si vuelve a ser amonestado, será la quinta amarilla que verá en la campaña el lateral derecho portugués y supondrá un nuevo handicap para Carlos Corberán, que se quedará sin ninguno de los laterales que empezaron la campaña y que facilitará el estreno, al fin, del último fichaje del Valencia CF. Y es que, el futbolista luso, si es amonestado en Sevilla se perderá el duelo del domingo de resurrección contra el Celta, ya en abril.

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La hora de Renzo Saravia

Con todo, lo que sorprende de esta historia es que, Renzo, un mes después de su fichaje, todavía no haya tenido ni un minuto. En ese sentido, Carlos Corberán, en la previa del choque ante el Oviedo ya dio a entender que Renzo Saravia estaba listo para jugar. En concreto, el técnico explicó lo siguiente: "Cada semana está en mejores condiciones. La pretemporada que ha tenido que hacer con nosotros es exprés, no hay tiempo, había que tratar de ajustarlo lo antes posible. El equipo lo necesita. Y el segundo matiz es que en una pretemporada normal tú juegas partidos amistosos para ganar ritmo competitivo y ahora no tienes esa posibilidad. El entrenamiento aumenta aún más la importancia. Está cada vez más cerca de adquirir el nivel físico para ayudar al equipo".

Saravia, de 32 años, se encontraba sin equipo después de terminar su contrato en enero con el Atlético Mineiro brasileño, con quien jugó su último partido el 7 de diciembre. Fruto de esa inactividad competitiva, el defensa ha seguido un plan específico de entrenamiento con dobles sesiones para adaptarse a la dinámica competitiva del equipo.

Su primera convocatoria fue contra el Deportivo Alavés, pero no contó con minutos ni contra el equipo vitoriano ni contra el Real Oviedo el pasado sábado.

Su primera convocatoria fue contra el Deportivo Alavés, pero no contó con minutos ni contra el equipo vitoriano ni contra el Real Oviedo el pasado sábado.

Ahora, sin haber disputado ni un minuto en competición oficial, el argentino Renzo Saravia, fichado tras la operación de Dimitri Foulquier, podría tener al fin la alternativa y ser el titular en alguno de los próximos partidos si Corberán lo ve preparado (ha utilizado en su ausencia a Unai Núñez e incluso a Luis Rioja)

Rubo Iranzo también asoma

La otra alternativa que tiene a su disposición Carlos Corberán a medio plazo es el lateral del filial Rubo Iranzo, que tras sufrir un esguince de ligamento en su rodilla, esta semana debería volver a trabajar con el grupo. Dicho esto, parece precipitado que sea el elegido después de tantas semanas de inactividad.