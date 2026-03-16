Estos son los 16 goles a balón parado que matan la ilusión del Valencia CF

El Valencia CF encajó dos goles a balón parado en Oviedo, sólo subió uno al marcador

Carlos Corberán: "Ha sido un partido nefasto"

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ValenciaEl balón parado ya era una asignatura pendiente con el anterior técnico, Rubén Baraja y, ante el Oviedo, el Valencia CF de Carlos Corberán volvió a repetir los errores del pasado y que durante toda la temporada le están lastrando. Parecía que encajar a balón parado era una cosa de la primera vuelta, en las últimas jornadas, el conjunto de Mestalla está sufriendo de nuevo esa lacra. El Valencia CF encajó dos goles a balón parado ante el Oviedo, sólo uno subió al marcador, pero fue suficiente para que el equipo perdiera tres puntos ante el colista y se frenara en seco.

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Equipo y entrenador lo saben pero no lo remedian

“Hemos recibido el gol porque nos hemos despistado un poco en ese balón parado. Hay que seguir trabajándolo y mejorando”, decía Stole Dimitrievski; Guido Rodríguez ponía el dedo en la llaga: “Es un error que nos pasó y que tenemos que mejorar y trabajar. Al final, nos había sacado ya un córner rápido y en el segundo nos metieron el gol” y Carlos Corberán no dudaba en hablar de desajustes y reconocía que les habían sorprendido: "La verdad que han estado más activos, han estado más rápidos, nos han sorprendido jugando en corto, no porque no se supiese que podían jugar en el corto, sino que hemos estado atentos más a que pusieran balón en un centro al área y a jugar en corto ya nos hemos desajustado y por eso sí la acción del gol de ellos"

Con todo, fue Gayà el más contundente: "Venimos de encajar contra el Alavés dos goles a balón parado: uno es el penalti y el otro es el córner, y hoy igual. En un córner nos vuelven a marcar y el gol anulado a ellos también ha sido de córner. La Liga está muy igualada. Los partidos son muy igualados y esos detalles los decantan. Tenemos que mejorar", decía el capitán.

Dieciséis goles que marcan una temporada

El caso es que, además, la mayoría de estas acciones han costado puntos. El Valencia CF, con el gol ante el Oviedo, ha encajado 42 tantos en total, 17. De ellos, seis son de penalti, seis de córner, tres de falta lateral y uno tras saque de banda.

Valencia 2025-26 — Goles encajados a balón parado (hasta J28)

#RivalJornadaResultadoTipo de jugada

1

Real Sociedad

J1

1-1

Falta lateral

2

Osasuna

J2

1-0

Penalti

3

Barcelona

J4

6-0

Córner

4

Barcelona

J4

6-0

Falta directa

5

Espanyol

J6

2-2

Penalti

6

Real Oviedo

J7

2-1

Córner

7

Villarreal

J10

2-0

Falta lateral

8

Sevilla

J13

2-1

Penalti

9

Betis

J15

1-1

Córner

10

Real Madrid

J18

2-0

Penalti

11

Girona

J21

3-1

Falta lateral

12

Mallorca

J22

1-1

Segunda jugada tras córner

13

Real Sociedad

J24

2-1

Penalti

14

Villarreal

J26

3-2

Falta directa

15

Alavés

J27

3-2

Penalti

16

Real Oviedo

J28

1-0

Córner