El Valencia CF de Corberán calca la frustración de la 2023-24 y se desploma cuando se asoma a las alturas

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ValenciaComo en la segunda temporada de Rubén Baraja, cuando el Valencia CF podía engancharse a Europa, el equipo se desinfló, esta campaña con Carlos Corberán se empieza a repetir la historia. Tras una pésima primera vuelta, el Valencia CF ha mejorado en la segunda vuelta pero la derrota contra el colista de este sábado frustra la escalada.

El Valencia CF, como pasó en la primera vuelta, perdió ante el Oviedo (1-0). Los carbayones, con un tanto de David Costas, sumaron su cuarto triunfo de la temporada, dos de ellos ante los valencianistas. Este triunfo le permite seguir vivo a cinco puntos de la permanencia y mantener en el fango a los de Carlos Corberán

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El Valencia CF empezaba a recuperar las constantes vitales futbolísticas y su afición esta semana se había ilusionado con que el equipo rompiera su mayor sequía histórica fuera de Europa (se acaban de cumplir seis años). Sin perdonar a nadie (en Mestalla cantaron Corberán dimisión hace siete días), y sin olvidar una nefasta primera vuelta, en el ambiente de pre-fallas, se esperaba que el equipo ante el colista diera la talla y mantuviera la dinámica de esta segunda vuelta pero, como reconoció el propio Corberán, su equipo volvió a no jugar a nada durante 55 minutos. "Estoy de acuerdo que durante muchos partidos de primera vuelta, la sensación que generamos en algunos partidos ha sido parecida a la de hoy, pero es verdad que llevamos un tramo de temporada donde la sensación no viene siendo esta. Hoy es un error nuestro de los que representamos de los que tenemos que evitarlo y el primer responsable soy yo", decía el técnico.

Se repite con Corberán la frustración de la 2023-24 con Baraja

En aquella temporada el Valencia CF llegó al mes de abril con opciones de ir a Europa por primera vez en cuatro años y la malogró. Venció a Granada y a Osasuna (0-1) a domicilio y, a partir de ahí, ya no ganó ningún encuentro más. Cayó ante Betis, Barcelona, Alavés, Real Sociedad y Girona y empató ante el Rayo y el Celta. El Valencia CF sumó dos puntos de 21 posibles y el Valencia CF se hundió.