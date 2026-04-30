Dura rajada de Martín Presa y comunicado oficial del Rayo Vallecano tras la sanción a Isi Palazón

Indignación en el club madrileño tras los siete partidos de castigo contra Isi: "Es ensañamiento"

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Indignación total en el Rayo Vallecano tras la sanción a Isi Palazón. El Comité de Disciplina de la RFEF ha impuesto un castigo de siete partidos de suspensión al jugador murciano, que fue expulsado en el partido ante la Real Sociedad de pasado domingo tras llamar "sinvergüenza" al colegiado cuando estaba en el banquillo. El club ha reaccionado con un comunicado oficial y con unas duras palabras de su presidente, Raúl Martín Presa.

"No son admisibles las resoluciones del Comité. Es negar la realidad en algunos casos. Solo se entiende sin haber ni tan siquiera valorado el recurso del Rayo y las pruebas aportadas, y concretamente en la sanción de Isi es ensañamiento. Es de una injusticia tremenda, aparte de sancionar dos veces un mismo hecho. No se valora la prueba y alegación alguna dándole una graduación indebida", ha expresado Martín Presa a la Agencia EFE.

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"El acta arbitral puede ser errónea, como ha pasado en varios casos y como pasa en este", añadió el presidente, que confirmó también que van a recurrir ante los estamentos federativos.

Comunicado oficial del Rayo Vallecano

De manera paralela, el club ha emitido este miércoles por la tarde un comunicado oficial a modo de protesta. "Se produjeron múltiples decisiones arbitrales y un criterio dispar en la intervención del VAR que, a juicio del Club, perjudicaron gravemente los intereses del Rayo Vallecano", dice el comunicado, recordando que incluso el CTA, en Tiempo de Revisión, reconoció dos errores importantes en su contra.

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El club insiste en mostrar su "respeto" al estamento arbitral, no entiende que no se rectifiquen las tarjetas a Pathe Ciss y Andriu Ratiu y se detiene en la sanción a Isi, "más propia del ensañamiento hacia una víctima, como fue el Rayo Vallecano, tras los múltiples errores sufridos. Respecto de dicha sanción, el Club entiende que se han aplicado dos consecuencias sancionadoras distintas sobre una misma acción".

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"El Rayo Vallecano ha sido, con diferencia, el equipo más perjudicado por errores arbitrales, la mayoría de ellos relacionados con una inadecuada intervención, o falta de intervención, del VAR", añade el comunicado, que insiste en su postura "honesta, constructiva y respetuosa" con el estamento arbitral.