Julián Álvarez enciende las alarmas y pide el cambio tras una acción con Eze

Saray Calzada 29 ABR 2026 - 22:45h.

Julián no pudo seguir tras una entrada de Eze

Los expertos arbitrales se ponen de acuerdo con el penalti pitado de Hancko a Gyökeres en el Metropolitano: "En la vida"

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Julián Álvarez lo intentó, pero no pudo seguir en el partido contra el Arsenal en el Metropolitano. En el minuto 75 tuvo una acción con Eze que le dejó varios segundos en el suelo doliéndose. Se puso de pie con mucho trabajo, pero poco después vio que no podía seguir y pidió el cambio. En su lugar entró Álex Baena.

El jugador del Arsenal fue a intentar quitarle el balón, le trastabilló y en la caída tuvo la mala suerte que se le cayó encima y el pie de apoyo se le quedó enganchado en el suelo. Julián se echó la mano al tobillo y tras unos segundos renqueantes no pudo seguir. Lo más preocupantes es que se fue un poco cojeando hacia la banda cuando fue sustituido por su compañero.

Hasta ese momento había puesto el gol de penalti del empate y había tenido mucha participación en el ataque del Atlético de Madrid. Habrá que esperar para ver el alcance de este lance y si solo se queda en un susto ya que la semana que viene es la vuelta en el Emirates y el argentino es una pieza fundamental para los planes del Cholo Simeone.

El Atlético estaba teniendo buenos minutos en el segundo tiempo. Había conseguido empatar a través de 'la araña' y tuvo varias ocasiones para ponerse por delante del marcador. Después de la sustitución otra decisión del colegiado estuvo a punto de costarles caro. De nuevo pitó penalti de Hancko por una acción en el área con un jugador del Arsenal. Esta vez sí que fue revisado en el VAR y Danny Makkelie se arrepintió de su decisión y quitó la pena máxima. La grada del Metropolitano pudo respirar tranquila.

A raíz de ahí hubo ocasiones en las dos área, pero ni uno ni otro equipo vieron puerta y con este empate se queda todo pendiente para que se resuelva en la vuelta.