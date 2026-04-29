Pablo Sánchez 29 ABR 2026 - 20:42h.

Jorge Valdano avisa al Atlético ante una posible final frente a Bayern o PSG

El cuadro londinense atraviesa una mala racha

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El Metropolitano alberga este miércoles uno de los partidos más grandes de la temporada. Atlético de Madrid y Arsenal disputan la ida de las semifinales de la Champions en medio de un ambiente ensordecedor. Hace unos meses, recibir a un equipo como el londinense sería un escollo casi insalvable. Sin embargo, no ocurre igual en la actualidad.

El equipo de Mikel Arteta ha perdido fuelle con el transcurrir de la temporada. Entre lesiones y rachas negativas de resultados, el equipo ha perdido comba en la pelea por la Premier League y llega a esta cita doble con menos garantías que hace un tiempo. El entorno colchonero es consciente de que su equipo puede hincar perfectamente el diente al rival e incluso algunas voces autorizadas como la de Maldini se atrevió a radiografiar el grave problema que arrastra el Arsenal y del cual se pueden beneficiar los madrileños.

Durante la previa del partido en Movistar, Maldini detectó el mayor problema que arrastra el Arsenal. No es el otro que el pensamiento a que la derrota va a volver. "Se ve en la gente miedo porque ha pasado más veces. Eso los jugadores lo tienen que tener en la cabeza. Es evidente porque LaLiga la acariciaban con la yema de los dedos y el equipo tenía una regularidad increíble. Según pierdes te puedes atenazar. Es una posición cómoda la de Arteta, le han dejado hacer y construir. Ahora empieza la exigencia de verdad para este proyecto", agregó Álvaro Benito.

El once de Simeone

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea de inicio este miércoles a Ademola Lookman y Johnny Cardoso en el once titular para el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal en el Metropolitano.

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Ademola Lookman, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

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En el Arsenal, Mikel Arteta cuenta de inicio con David Raya; Ben White, Wiliam Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli.