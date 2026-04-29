Fran Fuentes 29 ABR 2026 - 15:21h.

El presidente rojiblanco ha comparecido, como de costumbre, tras la comida de directivas

Inglaterra expone a Llorente como una amenaza para la salud pública: "Más que para el Arsenal"

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Enrique Cerezo ha comparecido en la comida de clubes previa al partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, correspondiente a la ida de semifinales de la UEFA Champions League. Tras el trepidante partido entre PSG y Bayern de Múnich, le toca el turno a los de Diego Pablo Simeone, y el presidente del cuadro rojiblanco, como habitualmente, ha respondido a alguna de las preguntas de actualidad, como la situación de Julián Álvarez.

El partido ante el Arsenal: "Una noche muy bonita, si ganamos. Si no ganamos, no será bonita. Yo creo que los jugadores están muy ilusionados, el entrenador está deseoso de que empiece el partido para poder dar a la afición la satisfacción que se merece y esperemos que sea una noche buena.

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El sueño de la Champions: "La verdad es que me falta, vamos a intentar a ver si en este año la podemos conseguir, que nos queda poquito ya. Efectivamente, si llegamos a la final, hay que ganarla. Si no se gana, prácticamente te quedas en nada.

¿Le da miedo el Arsenal?: "No, no me da miedo nada. Yo creo que está bien todo, el campo está lleno, los oficiales están con el equipo, los jugadores están entregados para hacer una buena noche y un buen partido. En fin, todos queremos ganar. Te quiero decir que no nos falta nada".

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¿Cómo está el césped, tras las quejas desde Inglaterra?: "Pues no habrán venido a verlo, porque me imagino que el césped está perfecto, juegan todo el mundo aquí, el campo es fantástico, o sea que no sé de qué se puede encajar".

Cómo ve el partido: "Yo creo que está muy igualado, estos partidos, ya lo veis, ya lo visteis ayer, en el partido, en la primera parte mueven unos y en la segunda parte se dura cinco minutos, se iguala el partido. El fútbol es así, hay que tener suerte de que hoy nuestros jugadores estén concentrados, que estén a lo que tienen que estar y meter un par de goles".

¿Qué pasa con lo de Julián y el Barcelona?: "Tú estás aquí para el partido de esta noche, ¿no? El partido de esta noche, me imagino que Julián es jugador del Atlético de Madrid. Y mañana, y pasado mañana, y la temporada que viene. Yo creo que volver otra vez a insistir sobre lo de Julián Álvarez me parece ya hiriente".

¿La temporada del Atleti depende de la Champions?: "Yo creo que la temporada que hemos tenido nuestros altibajos, pero yo creo que si llegamos a ganar o llegamos a estar en la final, yo creo que el Atlético de Madrid habrá hecho una gran temporada y habrá que felicitar a los jugadores.

Su valoración del partido entre PSG y Bayern: "Me gusta que haya goles, por eso siempre me gusta jugar con el Barcelona".