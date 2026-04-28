La alternativa del Barça a Julián Álvarez se pasea por Madrid

Saray Calzada 28 ABR 2026 - 19:01h.

'Què t'hi jugues' asegura que el Barça tiene dos nombres alternativos por si lo de Julián Álvarez no se puede hacer

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El Barça busca delantero. Ante la más que probable marcha de Robert Lewandowski, el club azulgrana quiere un sustituto del altura del polaco y desde hace meses se habla del interés por Julián Álvarez. El argentino en las declaraciones que dio en la previa al partido contra el Arsenal no fue muy contundente, más allá de que no puede controlar lo que se dice y que él está centrado en el Atleti, pero esos rumores desde Barcelona no paran de producirse. Deco ya está trabajando de cara al verano y parece que el director deportivo no quiere poner todos los huevos en la misma cesta.

Los dos nombres que gustan al Barça si no puede hacerse lo de Julián Álvarez

Lo de Julián no parece una cuestión fácil y es por eso que ya se contemplan otras alternativas. Desde 'Què t'hi jugues', programa de la Cadena SER, aseguran que el siguiente en la lista sería Joao Pedro, jugador del Chelsea. Actualmente tiene contrato hasta 2023 y su valor de mercado estaría por encima de los 70 millones. El factor que corre a favor del Barça es que el equipo inglés necesita hacer ventas para no tener problemas con el 'fair play financiero' y el brasileño de 24 años sería una gran oportunidad.

Un jugador que estos días ha estado conociendo el clima español. Desde hace unas horas ha desembarcado en la capital madrileña junto a Marc Cucurella y Enzo Fernández para ver partidos de tenis en el Mutua Madrid Open. Ha podido conocer de primera mano el tiempo y lo bien que se come en España por si en un futuro esto es clave para decidir su salida o no del Chelsea.

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Otro jugador por el que también estarían interesados es Lautaro Martínez. Un futbolista con mucha más experiencia y también con un valor más elevado, ronda los 80 millones. Quizás este tipo de perfil es el que ha echado en falta el Barça en las eliminatorias europeas para dar ese salto al título. Ninguno de los tres serían fichajes sencillos, pero el Barça está decidido a dar ese salto de calidad en la punta del ataque.