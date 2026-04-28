Hansi Flick echa una mano a Gavi de cara al Mundial

Saray Calzada 28 ABR 2026 - 17:02h.

Gavi está tomando protagonismo en el once de Flick en esta recta final de temporada

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A sus 21 años, Gavi es uno de los jugadores con mayor proyección en el FC Barcelona. Debutó muy joven con el equipo azulgrana y eso le llevó a entrar rápidamente en la Selección Española. Fue allí donde sufrió uno de los reveses más duros de su vida. Se lesionó gravemente de la rodilla y hace unos meses recayó. No es hasta hace un mes cuando ha vuelto a competir y a entrar en los planes de Hansi Flick. El técnico alemán está demostrando su fe ciega en él en los últimos partidos.

Reapareció en el partido contra el Sevilla a mediados de marzo, descansó contra el Rayo Vallecano y desde entonces ha jugado muchos minutos, alguno de ellos importante como fue en el caso contra el Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de la Champions que disputó casi todo el partido (81 minutos).

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Hansi Flick le a Gavi el protagonismo que necesita

Hansi Flick ha tenido la baja de Raphinha, de Frenkie de Jong o Marc Bernal en el centro del campo y en todas esas posiciones le ha colocado para demostrar lo polivalente que es el campo y lo bien que se puede adaptar a todas las posiciones. Lo ha hecho en banda izquierda por delante de Rashford en varios partidos y desempeñando buenos minutos.

Quedan cinco partidos de aquí a que se termine la temporada y el entrenador alemán está decidido a darle a Gavi el protagonismo que cree que se merece y darle todas las oportunidades de cara al Mundial. La lista de Luis de la Fuente está a la vuelta de la esquina y con esta recta final de temporada puede ganarse un billete para Estados Unidos. Lleva sin ir mucho tiempo con la Selección por estos problemas en la rodilla, pero de momento parece estar en el camino. El técnico dijo en la última ventana en marzo que la única manera de poder tener opciones de ir era jugando y en el caso del centrocampista del Barça se está cumpliendo.