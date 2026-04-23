Hansi Flick enseña la puerta de salida a Marcus Rashford y Robert Lewandowski

Saray Calzada 23 ABR 2026 - 10:01h.

Rashford y Lewandowski han perdido protagonismo en los onces de Hansi Flick

Los diagnósticos a los que se puede enfrentar Lamine Yamal a un mes para la concentración del Mundial

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Recta final de la temporada y se empiezan a definir algunos movimientos en el mercado de fichajes. Una de las cosas más claras que hay en el FC Barcelona es que Hansi Flick va a renovar como él mismo dejó caer en la rueda de prensa previa la partido contra el Celta. Otro tema es el de los jugadores. Hay dos que cada vez están más cerca de salir. Uno de ellos es Marcus Rashford. El inglés está cedido por una temporada con opción a compra, pero los últimos movimientos apuntan a que no seguirá. El otro es Robert Lewandowski, que acaba contrato en junio y no apunta a que renovará con la entidad azulgrana.

En el último partido ante el Celta de Vigo en casa se pudo ver que Flick les está dejando caer que no tienen mucho hueco en el equipo. Después de la lesión de Raphinha, Rashford era su recambio natural, pero ahí el técnico alemán han probado a otros jugadores. Un ejemplo es la alineación que sacó. Prefirió poner a Gavi de extremo derecho antes que al inglés. Tuvo también la oportunidad de darle salida con la lesión de Lamine Yamal, pero en su lugar entró Roony Bardghji.

No fue hasta en el minuto 74 cuando el delantero cedido por el Manchester United entró al campo. Su rendimiento no ha sido malo, pero siempre ha habido dudas sobre qué deberían hacer si pagar esos 30 millones y hacerse con su propiedad o que vuelva a Inglaterra. El Barça parece decantarse más por esta opción y los últimos movimientos de Flick apuntan a ello. Minutos residuales contra Espanyol y Celta y suplente en la vuelta de la Champions en donde el Barça tenía que remontar.

Lewandowski pierde protagonismo y comienza a ver a puerta de salida

Algo parecido es lo que está pasando con Robert Lewandowski. El delantero polaco ha perdido la titularidad y no solo eso, sino que ya van varios partidos en los que se queda sin saltar al campo ni un solo minuto como ha sido en los dos últimos partidos de LALIGA. En Champions en la eliminatoria contra el Atleti fue cambiado en la ida al descanso y en la vuelta solo disputó 22 minutos.

El protagonismo le ha perdido y su influencia en los goles ya no es tal como pasó cuando llegó al FC Barcelona. Parece que a sus 37 años tiene los días contados en el club. En esta temporada cuando le han preguntado si continuará o no, el jugador no se ha querido mojar y aseguraba que al final del curso se vería.