Jorge Morán 21 ABR 2026 - 17:45h.

El holandés está siendo relacionado con los equipos más grandes del mundo

La planificación deportiva del Real Madrid 26/27 sin revolución, el futuro entrenador y dos fichajes

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Hay un nombre por el que suspiran en media Europa y ese no es otro que el de Kees Smit. El mediocentro del AZ es uno de los jugadores con más proyección del panorama y aunque muchos lo relacionan con el FC Barcelona, parece que hay una ex estrella holandesa que no piensa lo mismo. Y es que aunque su futuro parece de culé, el Real Madrid podría también estar muy cerca.

Hace ya unas semanas, durante la primera concentración del mediocentro de 20 años con la absoluta de Holanda, Ronald Koeman no dudó en elogiarle. "Le veo un poco de Pedri y otro poco de De Jong", comentó el seleccionador, quién también pasó por el banquillo del Barça. Un mensaje con el que dejaba claro que la filosofía del futbolista encajaba más con el estilo del equipo culé.

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Kees Smit y su futuro en el Real Madrid

Aunque estas palabras trascendieron mucho, ahora hay otra ex estrella holandesa que opina lo contraria y, a su estilo, también barre para casa. Durante el programa 'Rondo' de Ziggo Sport, un ex madridista como Rafael Van der Vaart, aseguró que veía el futuro de Kees más cerca del Real Madrid.

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"Es sencillamente un jugador increíblemente bueno. A menudo nos apresuramos a calificar a alguien de bueno, pero en este caso es que es realmente bueno", comenzó diciendo. "Si continúa progresando así, sin duda acabará en el Real Madrid o en uno de los clubes más grandes del mundo, que para mí es el Real Madrid", destacó Van der Vaart.

Eso sí, el ex jugador de 43 años también destacó que pese a tener 20 años, al mediocentro holandés todavía le queda un poco para dar el salto. "Debe aprender a manejar todo esto pero me da la impresión de que sigue siendo una persona con los pies en la tierra. No se deja presionar, al menos no lo veo así. Además, da buenas entrevistas, se desenvuelve bien", zanjó.